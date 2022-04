Az NB III. közép csoportjának 30. fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata a sereghajtó Gerjeni SK együttesét fogadja. A bajnoki összecsapás ma 16 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban.

Az elmúlt két fordulóban elszenvedett vereségekkel tulajdonképpen kiszállt a feljutásért vívott harcból az újvárosi együttes, hiszen kilenc fordulóval a vége előtt a listavezető Kozármisleny előnye már tizenhárom pont. Varga Balázs vezetőedzőt arról kérdeztük, hogy ilyen szituációban miként várják a bajnoki folytatást. – A Fradi II elleni vereség azért fájó, mert a második félidőben nyújtott teljesítményünk alapján nekünk állt a meccs. AZ ESMTK elleni felkészülésünket ráadásul nagyban befolyásolta, hogy öt-hat játékos betegséggel bajlódott. Tulajdonképpen elfogytunk erre a mérkőzésre. Nem játszottunk jól, és a kiállítást követően már nem tudtunk fordítani. Azonban azt is el kell mondani, ha a bajnoki rajt előtt azt mondják, hogy a csapat a második helyen áll a tavasz közepén, mindenki tapsolt volna. Igaz, menet közben megjött az étvágy, amire a teljesítményünkkel rá is szolgáltunk. Ki kell azonban egyenesednünk, a játékosoknak most kell megmutatniuk, hogy milyen karakterek. Ősszel Gerjenben 7–1-re nyertünk, de ez már nem ugyanaz a csapat, hiszen a listavezetőtől is csak egy góllal kapott ki. Nekünk magunkra kell elsősorban fókuszálnunk, vissza kell hozni azt a csapatjátékot, ami a sikerek idején jellemző volt ránk. Tóth Ákos és Kesztyűs Máté sérülés, Szepessy Róbert pedig eltiltás miatt hiányzik majd a keretből. További két olyan játékos szereplése is erősen kérdéses, akik éppen csak túljutottak a betegségen.

