A járvány miatt két évig elmaradt, idén azonban újra megrendezik a tornászok Matolay Elek női nemzetközi emlékversenyét, amelynek első napja a Duna Aszfalt női szuper csapatbajnokság első fordulója is lesz egyben.

A kétnapos viadalnak ezúttal a fővárosi Központi Tornacsarnok ad otthont. Mivel nemzetközi versenyről van szó, ezért a hazai tornászok mellett az előzetes tervek szerint tíz ország sportolói mutatkoznak be.

A DKSE sportolói több korosztályban is rajthoz állnak, a válogatott fi ataljai között ott lesz Mayer Gréta is Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A magyarok közül a szerekhez lép többek között a Dunaújvárosi KSE kétszeres Európa-bajnoka Kovács Zsófia, az Európa-bajnoki ezüstérmes Székely Zója és az ugrásban világkupa-szériagyőztes Bácskay Csenge is.

Az előzetes programkiírás szerint a megmérettetés első napján, azaz szombaton 9 órától a serdülő, 14-től az ifi, 18-tól pedig a felnőttek egyéni összetett versenyét tartják, amely egyben selejtező a vasárnapi szerenkénti finálékra. Ezeken szintén indulnak a DKSE sportolói. Az első versenynap végén egyébként nemcsak egyéni összetettben, hanem csapatban is bajnokot avatnak. A hagyományokhoz híven a Matolayn egy felnőtt, egy ifi és egy serdülő versenyző alkothat egy gárdát. Ezen a napon hirdetik ki a Duna Aszfalt női szuper csapatbajnokság első fordulójának eredményét is. A szerenkénti döntőkre valamennyi korosztályban vasárnap kerül sor.



Draskóczy Imre szövetségi kapitány: – A válogatott számára ez egy felkészülési viadal, az első verseny itthon idén. Nagyon bizakodó vagyok, de azt el kell mondjam, hogy sok a sérültünk. Az elmúlt hónapokban több versenyző is folyamatos terhelésnek volt kitéve világkupákon, így Böczögő Dorina, aki talajon megnyerte a szerenkénti vk-t, Achilles-húzódással küzd, valószínűleg a lábszereket kihagyja, de még az is lehet, nem indul, hogy elkerülje a nagyobb sérülést. Hasonló lábproblémával bajlódik Schermann Bianka is, aki szintén kiválóan szerepelt a vk-kon. Kíváncsi vagyok Kovács Zsófiára és Székely Zójára is, aki először versenyez idén. A válogatott fiataljait is szeretném megemlíteni, a dunaújvárosi Mayer Gréta gerendán és talajon mutatkozik be, csapattársának, Makai Lillának egy nagyon erős felemáskorlát-gyakorlata van, erre is kíváncsi vagyok versenykörülmények között.