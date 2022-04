Az elődöntőben Fino Kaposvár – Green Plan-VRC Kazincbarcika, és Pénzügyőr SE – MAFC-BME párosításban küzdenek a csapatok. A győztesek játsszák a bajnoki finálét, a vesztesek pedig a bronzéremért küzdhetnek. Az 5–8. helyért folytatott csatában pedig a Kistex – Debreceni EAC, illetve Kecskeméti RC – Dunaújvárosi KSE párharcok lesznek. A győztesek az 5–6., a vesztesek pedig a 7–8. helyért csatázhatnak majd.



A DKSE vezetőedzője, Tomanóczy Tibor visszafogott optimizmussal várja a párharcot: – A Pénzügyőr SE elleni utolsó találkozó kifejezetten vállalható volt. Amennyiben azt a teljesítményt tudjuk folytatni, akkor esélyünk lehet akár meccset is nyerni. Összességében azonban el kell ismerni, hogy a végső sikerre esélyesebb a Kecskemét. Esélytelenként természetesen szeretnénk borsot törni az orruk alá. Azt nem tudhatjuk, hogy a negyeddöntőben a MAFC-BME ellen elszenvedett ötjátsz­más vereség mennyire viselte meg a kecskeméti játékosokat lelkileg. Az biztos, hogy számunkra a bajnoki év legfontosabb hónapja következik most. Kissé zavarja a felkészülésünket, hogy Kecskeméti Bálint a válogatottal készül a korosztályos Eb-re. Gondot jelent még Tamási Dávid sérülése is.



Az Extraliga 5–8. helyéért folytatott, három győzelemig tartó páros csatában az újvárosi együttest érintő időpontok: Kecskeméti RC – Dunaújvárosi KSE (április 12., 19 óra), Dunaújvárosi KSE – Kecskeméti RC (április 15., 19 óra), Kecskeméti RC – Dunaújvárosi KSE (április 17., 18 óra), ha szükséges Dunaújvárosi KSE – Kecskeméti RC (április 21., 19 óra), ha szükséges Kecskeméti RC – Dunaújvárosi KSE (április 24., 18 óra).