Vágó Attila vezetőedzőtől arról érdeklődtünk, ebben az időszakban milyen munkát tudtak végezni, főleg annak fényében, hogy négy, a felnőtt keretben számításba vett játékos, illetve négy utánpótláskorú a válogatott programjain vett részt.

– Az időszak első fele a fizikális munkáról szólt, hiszen ez volt erre az utolsó lehetőség a véghajrá, a hátralévő négy bajnoki és két Magyar Kupa-meccs előtt. Utána pedig egyéni képzéseket végeztünk, de mivel túl sokan nem voltunk, nagy gyakorlásokról, taktikai elemek csiszolásáról nem lehetett beszélni a többiek távolléte alatt. A két légiós, a két junior és négy ifiválogatottunk hiányzott, mellettük van ugye a két sérültünk, Borgyos és Bulath. Tehát szerény létszámmal tudtunk dolgozni, amíg vissza nem tértek a játékosok, utána már csapatmunkát is tudtunk végezni. Bár ellenfelüknél is többen hiányoztak a válogatottbeli szereplések miatt – mondta.

A Kohász szakvezetője megjegyezte, számukra fizikálisan, mentálisan igen, viszont forma szempontjából nem jött jól a szünet. Az Alba elleni siker, majd a Debrecentől az utolsó másodpercben kapott góllal elszenvedett, akár győzelemmel is felérő vereség mutatta, lendületben volt a csapat. Bár úgy látja, ez megmaradt, és kiváló a morál is, így bizakodó a hátralévő időszakra.

Ami pedig a szombati ellenfelet illeti, felhívta a figyelmet arra, hogy ez már nem az a Siófok, mint amit a szezon elején láthattunk, és sokáig a Kohász mögött állt, meglepő vereségeket is begyűjtve. Ősszel ugyan a DKKA-t otthon 32–26-ra legyőzte, de ezen felül még egy győzelme volt hat vereség mellett, amikor novemberben a Danyi Gábor–Zdravko Zovko-párost leváltották, helyükre érkezett a szlovén Uros Bregar és Ziga Novak. Ezen felül leigazolták Debreczeni-Klivinyi Kingát, márciusban pedig a szlovén válogatott Tamara Mavsart. Bregarral az SKC szárnyakat kapott, tizenhat bajnokiból és kupameccsből tizenkettőt megnyertek, és csak négyet buktak el. A tabellán feljöttek a hatodik helyre, és a nemzetközi kupaindulásért vannak küzdelemben. Igaz, a szünet előtt pont kikaptak az MTK-tól, ami miatt javítani akarnak ma, ráadásul ez lesz az utolsó hazai meccsük odahaza, amikor több meghatározó és távozó játékosuk is búcsúzik a közönségtől, ami még pluszmotivációt adhat nekik. Az biztos, a sérült Katarina Jezic nélkül, de Kiss Nikolettel kiegészülve várják a Kohászt.

– Egységesek, nemzetközi szinten jegyzett játékosokkal erősödtek, ráadásul otthon fognak pályára lépni. Reméljük, tudjuk hozni azt a formát és arcunkat, ami a legutóbbi két meccsen jellemezte az együttest. Az esélyes egyértelműen a Siófok, de szeretnénk meglepetést okozni. Az biztos, harcolni fogunk az elsőtől az utolsó percig – tette hozzá Vágó Attila.



A bajnokság állása