A hétvégi eredményekről már beszámoltunk, de nem árt feleleveníteni: a ­DKSE Czifra Bettina Lili, Kovács Zsófia, Tóth-Pál Rebeka összeállítású csapata magabiztosan nyerte meg a Matolay-csapatversenyét.

Egyéni összetettben a felnőtteknél a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia diadalmaskodott, Makai Lilla itt a hatodik helyen végzett, Mayer Gréta pedig a dobogó legalsó fokára ért fel. – A szombati napot követően kicsit fáradtnak éreztem magam. Ez látszott is a másnapi teljesítményemen, mert a talaj döntőjében mutatott teljesítményen van még mit javítani. A gerenda- és az ugráseredmények miatt viszont nagyon boldog vagyok – értékelt Mayer Gréta, aki a szerenkénti döntőkben is villogott, hiszen ugrásban a világkupa-szériagyőztes Bácskay Csenge mögött a második helyen végzett, viszont gerendán nem talált legyőzőre.

A Matolayn a legkisebbeknél Tóth-Pál Rebeka tizenegyedik helyen végzett ugyan, de ezzel az eredménnyel is a legjobb magyar tornász lett.

A Duna-Aszfalt szuper-csapatbajnokságán a DKSE B csapata mindössze egy ponttal maradt le a fővárosi Postás SE csapata mögött, így címvédőként második helyről várják a folytatást Trenka János tanítványai. A második etapot egyébként ősszel a mesterfokú bajnokság részeként rendezik meg, minden bizonnyal Győrben, az Olimpiai Sportparkban. A csb harmadik helyén a DKSE A csapata zárt, erről a kétszeres Európa-bajnok, Kovács Zsófia mesélt. – Az idei év más volt, mert feljöttek fiatalok a felnőtt mezőnybe. Nagy boldogság, hogy rang­idősként azt látom: két, szinte azonos képességű csapattal ki tudtunk állni, és mind a kettő helytállt, hiszen remekül szerepeltek. Remélem, ez a későbbiekben is így megy majd – kezdte értékelését, a DKSE kiválósága, aki az egyéni összetettre és a szerenkénti finálékra is kitért.

– Vegyesek az érzéseim, mert az első napon gerendán és korláton is volt egy-egy rontásom, ami azt jelentette, hogy két pont mínuszból indultam. Ez most egy felkészülési verseny volt, de mindenképpen jó volt azt látni, hol tartok – zárta mondandóját a dunaújvárosiak Európa-bajnoka, aki vasárnap két szeren, felemáskorláton és talajon is győzni tudott.

A fiatalabbaknál Czifra Bettina Lili lett a legeredményesebb, aki korosztályában megnyerte az egyéni összetettet, emellett a Matolay csapatversenyében is a győztes csapatban szerepelt. A szerenkénti finálékban gerendán és talajon ezüst-, felemás korláton pedig aranyérmet szerzett.

– Nagyon jó verseny volt. Őszintén, nem igazán számítottam erre, mert ez volt az idény első versenye. Azt gondoltam, hogy eljövök és kihozom magamból a maximumot, aztán meglátjuk, mindez mire lesz elég. Próbáltam kizárni a sok nézőt, amitől az utóbbi időben elszoktunk, így nem izgultam annyira – nyilatkozta.

Ezzel beindult a nagyüzem a tornászoknál, ugyanis a hétvégén az ifi szerbajnokságot rendezik, onnantól kezdve pedig egymást követik a különböző korosztályos viadalok.