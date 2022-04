A klub a közelmúltban jelentette be Acélbikák Sportkarrier Programját (ASP), amely egy új, saját lábon álló kezdeményezés, amely az U18–U21-es korosztályokban kívánja biztosítani a tehetséggondozást, az elméleti, technikai és erőnléti fejlesztést, a sportszakmai és etikai felkészítést, valamint a versenyeztetést.

A finn Niko Eronenre nagy feladat vár Fotó: Acélbikák

A program célja, hogy a fiatalok karrierje biztosított legyen, akár a hazai első osztályban, akár bármely más nemzetközi ligában – olvasható a klub felhívásában.

Az Acélbikák a hivatalosan múlt hét elején jelentették be, hogy az ASP szakmai vezetésével Niko Eronent bízták meg. A 33 éves finn szakember már tizenegy éve felnőttcsapatokat készít fel.

Nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik. Egy évnyi másodedzőség után vezetőedzői feladatokat kapott a dán Sönderjyske Vojens, illetve a norvég Narvik első osztályú együttesénél is.

A fent említett sportszakmai nyílt napokra a jelentkezéseket a [email protected] e-mail-címen várják a szervezők.