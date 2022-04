Nem éppen kellemes emlékekkel indul útnak ma Nagykanizsára a Dunaújváros Futsal csapata, hiszen a legutóbbi, februári randevú botrányos körülmények között zárult. Fizikai és verbális támadás is érte az újvárosiakat a találkozót követően.

Az NB II. nyugati csoportjában, az alsóházi küzdelmek 3. körében találkoznak újra a felek 20 órától a Kanizsa Arénában. A piros-fehérek egyrészt meg akarják állítani a példátlanul rossz sorozatukat, másrészt remélik, hogy a hazai szurkolótábor ezúttal csak a nézőtérről buzdítja kedvenceiket, és bármi lesz a mérkőzés eredménye, nem kíván tettlegességre vetemedni. Igazi riválisként, de sportbarátsággal készültek tehát.

A szezon során a Nagykanizsát egy megbízható középcsapatnak ismertük meg. Képes ugyan stílusos győzelmekre, de jól ismeri a vereség ízét is. Az alapszakasz végét rontotta el igazán, ezért is került az alsóházba. Ezt a sorozatot viszont nem úgy kezdte, ahogy azt föltehetően elvárta magától. Az addig önhibáján kívül a mezőny által oda-vissza végigvert BAK csapatától szenvedett el egy emlékezetes 10–6-os vereséget, majd egy hete – s ez egyúttal akár egy figyelmeztető jel is lehet a Dunaújváros Futsal számára! – felbosszantott oroszlánként 12–1-re végzett a szigetszentmiklósiak ellen a saját arénájában. Két forduló után a tabella harmadik helyére került.

Sajnálatos módon a dunaújvárosiaknál a rájátszásban is folytatódott a már túl régóta tartó mélyrepülés. Az első két mérkőzést pont nélkül zárták. Ezek után nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a kanizsai portya egy kiváló alkalom a felemelkedés megkezdésére.

A BAK-tól elszenvedett múlt heti vereség után Béni Zoltántól, a Facskó József eltiltása miatt a csapat megbízott játékos-edzőjétől ezt is hallottuk:

– Bár a tabella nem hazudik, de a csapatban van kvalitás, ezért bízok benne, hogy ki tudunk törni ebből a lefelé tartó ördögi spirálból. Az ország egyik legmodernebb csarnokában sok néző előtt lépünk pályára, ez fel kell dobja a mi csapatunkat is!