Az utóbbi időszakban javuló formát mutató dunaújvárosi együttes nem feltett kézzel lépett pályára a kiesési rangadó első felvonásán.

Kistext-Party.CO – DKSE 1:3 (-22, 21, -18, -22)

Kistext-Party.CO: De Bairros, Szabó M., Kalmár Á., Reffatti, Makarov, Óhidi, Lassu (liberó). Csere: Török R., Gönczi, Kocsondi. Vezetőedző: Bunda Olivér.

Dunaújvárosi KSE: Farkas L., Tóth K., Kecskeméti B., Kisházi, Pavljuk, Laczi, Sümegi (liberó). Csere: Juhász B., Hatvany Zs., Winter, Gutierrez, Tajti. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Az első játszmában 7:7-ig felváltva estek a pontok, de ezt követően jelentős előnyre tettek szert a vendégek. A játsz­ma közepén már hét ponttal is vezettek. Igaz, ezt követően felzárkóztak a fővárosiak, de nem tudták megakadályozni, hogy a DKSE gárdája megszerezze a vezetést. A második szett végig szoros küzdelmet hozott, de a hajrában a házigazdák játszottak pontosabban, így sikerült egalizálniuk az állást. A harmadik játékrészben sokáig egyik csapat sem tudott jelentős előnyt kicsikarni, de az etap közepén az újvárosiak produkáltak egy 4:0-ás sorozatot, ami döntőnek bizonyult. A hazaiak két időkéréssel is próbálkoztak, de nem tudtak változtatni a játék menetén, így a lendületben lévő DKSE újra megszerezte a vezetést. A negyedik játszma elején hárompontos vezetést harcoltak ki a fővárosiak, amit sikerült ledolgozni, és a véghajrában zsinór­ban szerzett négy ponttal, illetve a harmadik meccslabdát követően a mérkőzést is megnyerni.

Tomanóczy Tibor: – Nagyon örülök a győzelemnek! Rögtön az elején sikerült felvennünk a játék ritmusát, majd a második szett után újra magunkra találtunk. Bízom benne, hogy ez a teljesítmény megmarad a további mérkőzésekre is. Az biztos, hogy ez a győzelem nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, mivel a Kistextben több rutinos játékos is van. Nem lesznek könnyűek a mérkőzéseink, amelyeken minimum olyan teljesítményt kell nyújtanunk, mint a Kecskemét elleni győzelem alkalmával, vagy a mai találkozón.

A párharc állása tehát 1–0 a Dunaújvárosi KSE javára. A második találkozót szombaton 19 órakor rendezik a Dunaújváros Sportcsarnokban, ahol nagy lépést tehet az együttes a végső cél elérése érdekében.

Nem jelenti azt az első győzelem, hogy hátradőlhetnek a párharcban