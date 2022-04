A Ráckeresztúr a Duna mentén, Rácalmáson sziporkázott, hazai vezetés után hét góllal feleltek. A Velence, a Nagylók és a listavezető Belo­iannisz sem adta alább ötnél. Érdekesség, hogy a tabellán viszont csak a Besnyő és a Baracska előzött. A többieknek még pontokat kell gyűjtögetni az előrelépéshez.



Ahogy a Kulcsra is nagyon ráférne a pontok szaporodása, mert eddig csak az ősszel elrakott „befőttekből” élnek. Összességében a hétvégi góltermés rekordmennyiségű, hatvannyolc találat!



Rácalmás – Ráckeresztúr 1–7 (1–0)

Rácalmás: Tóth – Nagy (Kovács 60.), Szántó, Marczinka, Juhos (Horváth 73.), Balogh, Hír, Bartók (Hatvany 21.), Pinte (Marczinka 71.), Gergelyfi, Hornyák. Cserék: Hatvany, Kovács, Marczinka, Németh, Hotváth, Farkas.

Kiállítva: Gergelyfi (80.).

A piros mezes Ráckeresztúr kiütötte a Rácalmást Fotó: Horváth László

Jól kezdődött a mérkőzés a Rácalmás számára, hiszen egy remek akciót követően Gergelyfi a hetedik percben vezetést szerzett a hazaiaknak. Rá két percre a vendég Molnár előreívelését a túlságosan kinn álló Tóth nem tudta védeni, és a feje felett beszédelgett a ráckeresztúriak egyenlítése. A szerencsétlen gól annyira megzavarta a hazai csapatot, hogy utána már képtelen volt összpontosítani. A vizitálók, kihasználva Boncz Gábor csapatának zavarodottságát, innentől uralták a játékot, és szinte komolyabb ellenállás nélkül állíthatták be a végeredményt.

A történteket megerősítette a rácalmási edző is. Valamint hozzátette még azt: – Nincs mentség a formára. Az egyenlítés után már lógó fejjel folytatta mindenki, és nem lehetett a játékosokat felturbózni. Sajnos, ez jellemző a csapatra. Pedig az elmúlt héten Nagylókon is kikaptunk, azonban sokkal nagyobb hittel fociztunk a vereség ellenére is. A hátralévő fordulókban azért még van pontgyűjtési reményünk.



Lajoskomárom II – Kulcs 3–2 (1–1)

Kulcs: Virág – Gallai (Kis-Szabó 75.), Németh, Godó, Ócsai, Szekszárdi, Kozma (Bíró 75.), Faragó, Pinczés (Borbás 58.), Lencsés, Gászler (Plézer 58.).

Gólszerző: Reizinger (25.), Gógán (49.), Szili (71.), illetve Godó (12.), Szekszárdi (80.).

A lajoskomáromi meccsről Horváth László kulcsi edzőtől kaptunk információt.

– Kiegyenlített játékban nem volt a két csapat között különbség. Sajnos egyéni hibák döntöttek a végeredmény kialakulásában. Tanulni kell a hibáinkból, és akkor meglesz a hatása – mondta.

A forduló további eredményei: Beloiannisz – Alap 5–1, Baracska – Cece 2–1, Sárszentágota – Velence SE 3–5, Dég – Vajta II 0–20, Tác-Csősz – Besnyő 1–8, Dinnyés – Nagylók 4–5.



A bajnokság állása