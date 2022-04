A január 31-ei, botrányosra sikerült nagykanizsai találkozó után két dologról ábrándoztak az újvárosi hívek: egyrészt, hogy ezúttal a mérkőzésen a futsalé legyen a főszerep, és a Dunaújváros Futsal együttese kezdje meg a felzárkózást. Mindkét remény valósággá vált, ám hogy az utóbbi változás kitart-e a szezon végéig, arra csak a következő fordulókban kapunk választ. Jelenleg pusztán annyit tudunk, amit eddig is vallottunk: ezek a dunaújvárosi fiúk akkor és az ellen győznek a maguk osztályában, amikor éppen olyan kedvükben vannak, mert a tehetségükkel nem sok baj mutatkozott idáig sem.

Németh Tamás góljával szerzett vezetést a Dunaújváros Futsal a Kanizsa Arénában Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az újvárosi csapat ugyan rövidebb kispaddal lépett a csatába, de a lelkesedése elfeledtette a két gárda közti létszámbeli különbséget. A hazaiak nagyot küzdöttek, Takács Dávid Attila hármat is lőtt, de a vendégeik hatot. A nagykanizsai közönség ezúttal is hozta a formáját, de csak a verbális agresszióig mentek el.

Facskó József, a Dunaújváros Futsal játékosedzője lapunknak elmondta:

– Aligha volt olyan ember, aki a vállamat veregette volna, amikor megtudta, hogy a legutóbbi párharcunk negatív hősét, Boldizsár Csabit is magammal viszem, éppen Nagykanizsára. Akkor is ott voltam, sajnáltam, hogy egyedül kellett elvinnie a balhét – igazságtalanul. A kiválasztása egy intuíció nyomán született, hallgattam rá, és e döntés végül helyesnek bizonyult. A hazai közönség leggyengébb véleménynyilvánítását sem bírják el ezek a lapok, de az összes szitok és átkozódás, ami elsősorban az ő fejére hullott, csak még nagyobb extázisba pörgette. Az alaphangulatot Németh Tamás vezetést jelentő szabadrúgásgólja adta meg. Boldizsár és Egejuru Godslove Ukwuoma a támadó játékban tudta érvényesíteni a képességeit. Az utóbbi remekül megtartotta a fölpasszolt labdákat, és két gólt is lőtt. A többiek is jól látták el a feladatukat.