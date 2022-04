– A fehérvári találkozó előtt megjósolta Szalai Babettnek, hogy három góllal nyernek Fehérváron. Ezek után az újvárosi sportfogadóknak is érdemes önt követni...

– Ez most bejött, ám nem volt alaptalan. A lányok nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez az idegenbeli siker meglegyen. Visszatérve a találkozóra, a bemelegítésnél és az első percekben is éreztem, hogy itt nem lehet gond. Az Alba az első tíz percben elhúzott négy góllal, ám ebben a periódusban sem emelkedtek fölénk, csak mi nem használtuk ki okosan a helyzeteinket. Az időkérés után változott a játék képe, és fokozatosan átvettük az irányítást. A második félidőben már 6 góllal is vezettünk, megérdemelten hoztuk el a bajnoki pontokat Fehérvárról, egy jó csapatot vertünk meg.

– Ma este Dunaújvárosban a Debrecen ellen játszanak. A Loki szűken verte azt az MTK-t, amelyet a Fehérvár tíz góllal vert pár hete...

– Nem szabad ebből kiindulni. Az idei szezon jóval kiegyenlítettebb, mint például a tavalyi volt. Számunkra kulcsfontosságú volt a Fehérvár elleni találkozó. Ezt sikerrel vettük, ám ettől függetlenül szeretnénk még további pontokat szerezni. A szerdai találkozónak egyértelműen a Debrecen az esélyese. Válogatott játékosok és remek légiósok alkotják a keretet. Készülünk és küzdeni fogunk a végsőkig, hogy kiszolgáljuk a lelkes közönségünket. Örömkézilabdát szeretnék látni a lányoktól, aztán meglátjuk, ez miként sikerül majd, akár meg is szorongathatjuk az egyik magyar élcsapatot, erre készülünk.

– Több hiányzó is volt Fehérváron, Bulath és Borgyos pályára lép a Debrecen ellen?

– Most úgy látom, hogy e két kiváló játékos nélkül kell lejátszani a Debrecen elleni találkozót. Sajnos, lehet, ebben a szezonban ők már nem léphetnek majd pályára. Egységesek vagyunk, és bízom abban, hogy sikerül pótolni a hiányzókat.