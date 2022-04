A címvédő nem nevezte a találkozóra két válogatott klasszisát Keszthelyit és Rybanskát, ám így is masszívnak tűnt az UVSE.



Az első gólt a fővárosiak szerezték,ám két támadás után Garda remek pattintott lövéssel egalizált. Sőt, Szabó szépen a rövidre lőtt labdájával már a hazaiak vezettek. Nem sokáig tartott az öröm, hiszen az UVSE az első negyed vége előtt meglőtte második gólját. Aztán jött ismét Garda és az újvárosiaknál volt az előny. Garda pedig ott folytatta a következő negyedet, ahol az előzőt abbahagyta, ismét rafináltan pattintott a válogatott társ Magyari kapujába (4-2). Egy szépen kijátszott akció után pedig Szilágyi növelte a hazaiak előnyét (5-2). Az Újpest természetesen nem adta fel és két gyors góllal fel is zárkóztak a fővárosiak. Gardának természetesen erre is volt válasza, ezúttal büntetőből vette be az ellenfél kapuját (6-4).