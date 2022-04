A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongklub új alapokra kívánja helyezni az utánpótlását, valamint a felnőttcsapatban szereplők életpályamodelljét, ezért úgynevezett sportkarrier programot indít, amelynek a fi nn Niko Eronen lett a szakmai vezetője. A klub kedden jelentette be a 33 éves szakember érkezését. Eronen hazájában viszonylag hamar lett edző, már 11 éve felnőttcsapatoknál dolgozik. Nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik, egy év másodedzőség után vezetőedzői feladatokat kapott olyan egyesületeknél, mint a dán Sönderjyske Vojens vagy a norvég Narvik. Amint az előző idényben sereghajtó dunaújvárosiak jelezték: a tapasztalataira az új, hamarosan induló egyesületi program működtetésében is számítanak. Szakmai mentorként feladata lesz az Acélbikák utánpótlás- szemléletének újraértelmezése, valamint egy komplett, korosztályokat átfogó (U12–U21) edzésprogram megismertetése és bevezetése az újvárosi hokis életbe. Az alapot Finnország egyik leghíresebb, vezető szerepet betöltő tehetséggondozó akadémiája, a Viima Hockeynál használt módszerek adják. „Vezetőségünk az elmúlt hónapokban új, az utánpótlásunkat teljes egészében átfogó projekt vezetésére keresett megfelelő személyt. Olyan szakembert kerestünk, aki nemcsak jó vezetői kvalitásokkal rendelkezik, hanem egyúttal egy olyan új stílust és szemléletet is képvisel, amely hasznára válhat a Dunaújvárosi Acélbikák egyesületének, mégpedig hosszú távon” – olvasható a közleményben, hozzátéve, nem kisebb célt tűztek ki, mint hogy a fi nn jégkorongiskola elitképző mentalitását bevezessék és integrálják.