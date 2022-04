A DKKA és az Alba Fehérvár KC is vereséggel hangolt a megyei derbire. Az újvárosiak hiába hajráztak keményen a legutóbbi fordulóban az MTK vendégeként, végül pont nélkül távoztak a Fáy utcában megrendezett találkozóról. A fehérváriak pedig a tabella utolsó helyén tanyázó Szombathely otthonában maradtak alul, szintén két góllal. A Vágó Attila vezette újvárosi hölgyek a győzelemért utaznak ma a megyeszékhelyre. – Hiszünk abban, hogy fegyelmezett játékkal Fehérváron is sikert érhetünk el, csakúgy, mint ősszel hazai pályán tettük ezt az Alba ellen. Szoros mérkőzésre számítok, végig koncentráltan kell majd kézilabdázunk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen két kulcsjátékosunkra sem számíthatunk. Bortyos Panna legalább hat hétre kidőlt egy csúnya sérülés miatt, Bulath Anitának gerincproblémái vannak. Eddig sem voltunk sokan a belső posztokon, most tovább csökkentek a variációs lehetőségeink. Bízom azonban a csapatban, a két pontért megyünk. Célunk, hogy megerősítsük pozíciónkat a középmezőny első felében – mondta Vágó Attila, aki kiemelte: – sokat videóztunk az elmúlt napokban, elemeztük az Alba játékát. Március 25-én 10 góllal verték hazai pályán az MTK-t, kapusuk, Pijevic Tea negyven százalék felett védett. Fontos lesz, hogy támadásban lendületesek és hatékonyak legyünk, kiemelkedő arányban használjuk ki a helyzeteinket.

A DKKA-ra a fehérvári rangadó után is komoly feladat vár, hiszen Szalaiék április 13-án, szerdán a bajnokság harmadik helyen álló Debrecent fogadják.



A kilencedik a tizedik ellen



Mindként Fejér megyei csapat húsz bajnokin van túl. A DKKA 16 ponttal a 9., a Fehérvár 14 egységgel a 10. helyen áll a tabellán.

Józsa Krisztián, az Alba Fehérvár KC szakvezetője, így nyilatkozott a rangadó előtt az albakezi.hu-nak: A Dunaújváros elleni megyei rangadónak minden esetben különleges hangulata van. Minden összecsapáson garantált a jó hangulat és a szoros eredmény. Erre számítok most is. Hazai pályán, saját szurkolóink előtt pontokat szeretnénk szerezni!