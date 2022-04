A pécsiek a második helyről fogadják vendégeiket, ami valószínűleg kellemes állás számukra. Aligha szeretnék ezt gyengíteni, hiszen a Sárvár áll ugyan az élen, de „csak” az alapszakaszból magukkal hozott pontjaik révén.

Bár még messze a vége, de akár azt is mondhatják, hogy megcsíphetik azt az első helyet. Az előjelekre nem panaszkodhatnak, hiszen ezt a sorozatot három győzelemmel kezdték, amelyeken az ­általuk lőtt tizenhat góllal elég megbízható fölényt igazolnak. Azt, hogy az egyébként nyilván tiszteletreméltó Szigetszentmiklós és az izgalmas módon feltámadt BAK ­csapatát is helybenhagyták, szép, de nem mondható különösen szenzációs eredménynek. Ám az, hogy a tabellán most erős riválissá lett Sárvár csapatát 7–1-re verték a pécsi oroszlánbarlangjukban, már figyelemre méltó teljesítmény. S egyben intő jel a dunaújvárosiak számára a ma esti összecsapás előtt.

A Dunaújváros Futsal a másodosztály legtalányosabb csapata címet is viselhetné, ha fejben is ott lettek volna az eddigi mérkőzéseiken. Mert micsoda dolog az, hogy a vesztes meccseik kilencven százalékát megfelelő koncentráltsággal, akár meg is nyerhették volna. A kínos malőrök teljes sorozatát ne is hozzuk föl, de azért említsük meg a BAK elleni fiaskót, ahol szintén egy megnyert csatát fordíthatott meg az ellenfél, az újvárosiak asszisztálásával.

Talán ez volt az a fordulat, ami végleg fölrázta őket, a sokkal eredményesebb folytatáshoz. Az a mérkőzés végi hangulat, amikor a fiatal, tehetségesnek tartott játékosok sora elkeseredetten nézett egymásra, és mondta ki hangosan a kérdést: „mennyire kell vezetnünk ahhoz, hogy ne bukjuk el a meccsünket?”

Az akkor éppen megbízott játékos edzőként meccselő Béni Zoltán, a fájdalmas végjáték után mondta azt, hogy talán egy igazi vezéregyéniség a megfelelő irányba lendíthetné a csapatot.

Az előző fordulóban Nagykanizsán aratott siker igazi csapatmunka volt

Nagykanizsán ezt a feladatot a rendre sok vihart kavaró Boldizsár Csaba vette magára, tegyük hozzá, hogy kiemelkedően jó támaszt talált Egejuru Godslove Ukwuomaban, és a többiek is végre csapatként tették a dolgukat, és nyertek! Reméljük, ismét képesek lesznek egy hasonló bravúrra, újfent idegenben.