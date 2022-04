Az első találkozót, nem kis izgalmak mellett az újpestiek nyerték – a rendes játékidőből mindössze 16 másodperc volt vissza, amikor Keszthelyi góljával a házigazdák egyenlítettek, majd a büntetőlövések végén is a hazaiak örülhettek. Az első találkozót követő sajtótájékoztatón a mérkőzésen remekelő, öt gólt szerző Gurisatti Grétával beszélgettünk.

Ma a Tüske uszoda lesz a hazai pálya

– Nagyon csalódottak voltunk, hiszen szinte végig vezettünk. Plusz három gólnál jártunk és támadtunk, hogy még nagyobb legyen a különbség. Nem éltünk ezzel a lehetőséggel, az UVSE pedig visszajött a mérkőzésbe. Jól játszottunk, koncentráltan, okosan pólóztunk, ám egy kicsi hiányzott a végén. Csalódtunk, ám ezen már túl vagyunk, és arra készülünk, hogy megfordítsuk ezt a párharcot. Bár nem lesz egyszerű – mondta el lapunknak Gurisatti Gréta, akit arról is kérdeztünk: miként éli meg a csapat, hogy a bajnoki fináléban nem játszhat hazai közönség előtt.

– A válasz egyértelmű, nem hiszem, hogy bármelyik hazai első osztályú bajnokságban ez megengedhető lenne, ám most ezen nem tudunk változtatni. Célunk, hogy ma délután kiegyenlítsük a párharcot és szombaton újra játszhassunk a bajnoki aranyért. Akármi is lesz a végeredmény, az elmúlt öt évben minden egyes fontos mérkőzés után egymás szemébe tudtunk nézni, azaz megtettünk mindent a sikerért. Ma sem lesz ez másként. Ami a góllövést illeti, a múlt hét szerdai hazai találkozón Garda Krisztinának ment jobban, ötször volt eredményes. Pénteken este én szereztem öt gólt. A fontos az lesz, hogy végre megszerezzük a győztes gólt. Ezért küzdünk, erre készülünk!