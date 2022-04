Az újvárosiak holnap 19 órakor a Kecskeméti RC együttesét fogadják a Dunaújváros Sportcsarnokban.

Az 5–8. helyért folytatott páros csatározás az egyik fél három győzelméig tart. Az állás jelenleg 2–1 a kecskemétiek javára, amit hazai környezetben szeretne egalizálni a ­DKSE gárdája. Az már korábban eldőlt, hogy a fináléban a Pénzügyőr SE és a Fino Kaposvár csap össze egymással. Mindkét együttes 3–2-es összesítésben diadalmaskodott az elődöntőben. A fővárosiak a MAFC-BME együttesét, amíg a kaposváriak a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapatát múlták felül.

Reméljük, ezúttal is lesz okuk örömre a fiúknak Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A vesztesek a bajnoki bronz­éremért küzdhetnek tovább. Az alsóházban az esélytelenebbnek tartott Debreceni EAC 3–0-ra verte a Kistexet, így a hajdúságiak játszhatnak az 5-6. helyért, a Kistex pedig a 7-8. helyért csatázik majd. Ellenfeleik a Kecskeméti RC – Dunaújvárosi KSE párharcból kerülnek ki.



A páros csata nyertese játszik majd a debreceniekkel, a vesztes pedig a Kistex ellenfele lesz. A dunaújvárosiak vezetőedzője, Tomanóczy Tibor lelkesen várja a ma esti találkozót, hiszen csapata vasárnap megszerezte az idei szezon első győzelmét.

– Remélem, a kecskeméti sikert követően elhiszik játékosaim, hogy tudnak nyerni akár egy ilyen szintű csapat ellen is, hiszen ellenfelünket a bajnokság előtt mindenki a legjobb négy közé várta. Ehhez a győzelemhez azonban kellettek extra teljesítmények. Ezek közé tartozik Pavljuk negyven pontja, de erősen feljavult Kecskeméti Bálint, valamint Laczi Dominik produkciója is. A mezőnyjátékunk hatékony volt, jól védekeztünk és a nyolc sikeres blokkunk is előrelépés. Úgy gondolom, hogy a közönség is jól szórakozott a legutóbbi kecskeméti mérkőzésen. Ezen a héten a regeneráción volt a hangsúly, hiszen a sorozatterhelés megviselte azokat, akik folyamatosan a pályán voltak az elmúlt időszakban. Bízunk benne, hogy a csütörtöki találkozó nem a párharcunknak az utolsó állomása lesz.