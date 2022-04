Dunaújváros Futsal – BAK 3–4 (1–0)

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Kovács, Csányi, Szili, Perjési. Csere: Gráczer, Bartha, Szabó, Németh, Dobrovitz.

Az újvárosiakat edzőként ezen az estén Béni Zoltán vezette a kispadról. Facskó József a legutóbbi mérkőzésén kapott kiállítása miatt a nézőtérről vezényelte a fiait.

Akik mintaszerű támadással és Kovács Krisztián találatával a második percben megszerezték a vezetést. Utána jött egy gyengébb sorozat, amivel elegánsan és óvatosan ijesztgette ellenfelét, de a ziccereket nem lőtte be az újvárosi csapat. Az ellenfelet is felbátorította ez a barátságos fogadtatás, de ők is kihagyták a lehetőségeiket.

A félidőben kevésnek tűnt az egygólos hazai előny, éppen ezért mindkét fél igyekezett az arcáról a szünetbeli erős fogadkozást eltitkolni. Nem túl sok sikerrel. Mindenesetre a vendégek jobban kezdtek, hiszen a mindössze negyvenéves korelnök, Fekete ráhangolódásként villant egyet és bravúros szögből védhetetlenül bombázott Cseresnyés kapujába. A megoldás nem volt csúnya, de figyelmeztetőnek is lehetett volna venni.

Sokan gondoltuk úgy, hogy Perjési és Bartha a következő négy percben eldöntötte a mérkőzés sorsát, ugyanis a góljaikkal már 3–1-re vezetett a hazai csapat. A csalóka biztonság­érzet miatt a következő tízben ismét sorban egymás után követték el a könnyelműségeiket, amitől aztán idegessé váltak.

Aztán jött a végzetes záró négy perc! Ebben sokféle izgalmas és tanulságos dolog került mindkét csapat produkciójába. Talányos öt a négy elleni játékok, kihagyott ziccerek, vagy éppen egy fölösleges kiállítás. A BAK legényei összeszedték magukat és előbb a harmincnégy éves Kamarás, majd a harminchét éves Urbán lőtt egy-egy védhetetlen gólt a Dunaújvárosnak. Ekkor már 3–3-nál tartottunk, amikor újabb baj történt. A piros lap a korábban szép gólt vágó Perjési lelkét nyomhatja. Előbb beleállt egy oldalberúgásba, majd rosszul reagálta le a spori sípszavát, végül egy fault után repült a piros lap – két perccel a vége előtt.

Az emberhátrányban a rutinos vén BAK-os rókáknak fölcsillant a szemük. A győztes gólt hét másodperccel a lefújás előtt Kamarás vágta védhetetlenül a hálóba. Ezzel az utolsó helyen álló hazai csapat még nehezebb helyzetbe került a bent maradást illetően.