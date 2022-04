Az őszi bajnokin és a Magyar Kupában is a DKKA diadalmaskodott az MTK-val szemben, igaz, csak kis különbséggel, de a csapat így is az újabb sikerre készült ellene. A fővárosiak az Alba ellen nagy zakóba szaladtak bele, s biztos volt, ezt a kisiklást ki akarják javítani, így nem számítottak könnyű mérkőzésre a dunaújvárosiak.

Jól kezdte a kézsérülés miatt hiányzó Borgyos Panna nélkül felálló Kohász a találkozót, a 2–0-ás kezdés után az MTK gyorsan egyenlített, majd elkezdtek felváltva potyogni a gólok, és felváltva vezetni a csapatok, miután a védekezés egyik oldalon sem volt acélos ezekben a pillanatokban, a 18. percben 9–9 volt az állás. Aztán két hiba után gyorsan dobott két gólt a hazai gárda, Vágó Attila pedig gyorsan időt kért és kapust cserélt. Ám ez is csak időlegesen segített, Farkas és Mrmolja góljára Wéningert négyszer mattolták, amíg Győri védte az újvárosi helyzeteket. 15–11 után sem javult a játék képe a vendégek részéről, és a különbség sem a szünetig. Beszédes, hogy a statisztika szerint a két Kohász-kapusnak egy védése volt eddig.

A második játékrész kezdetén sem javult a DKKA védekezése, ráadásul a támadásokba is több hiba csúszott, Dakos például Bartulovic indítását kapta le a szaggatott vonalon, és dobta a kapuba, a 37. percben 23–17-nél. Vágó Attilának ismét időt kellett kérnie. Azonban ezt követően is maradt a különbség a csapatok között, egészen az utolsó tíz percig hat-hét gólos előnnyel vezetett az MTK. A talán a fővárosiak is elhitték, hogy zsebben a győzelem, a Kohász pedig összekapta magát, öt perccel a vége előtt 31–28-ra jöttek fel a dunaújvárosiak. Sőt, még közelebb is zárkózhattak volna, de Wéninger védéseit nem sikerült a támadásban elkövetett hibák miatt kihasználni. A percekre befagyott eredmény után a lefújásig már csak egy gólt tudott lefaragni a vendég-együttes, így az MTK Budapest győzelme nem forgott veszélyen a későn indított hajrát követően.

A 20. forduló további eredményei: Érd – DVSC 22–33, Mosonmagyaróvár – Vasas 35–26, Szombathely – Alba Fehérvár 30–28, Budaörs – Kisvárda 34–29, Győri Audi ETO – Vác 37–27. A Ferencváros – Siófok mérkőzést kedden rendezik meg.

A csapat a következő fordulóban az Alba Fehérvár vendége lesz szombaton.



A vasárnapi mérkőzés jegyzőkönyve

MTK Budapest – DKKA 32–30 (19–15)

Budapest, 200 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

MTK: Győri – Bánfi 1, Kekézovity 3, Marincsák 3, Szabó 1, Pál 10 (6), Pelczéder 2. Csere: Vas (kapus), Sallai, Koronczai 4, Bujdosó-Gerháth, Mazák-Németh, Juhász 2, Dakos 6, Román, Ferenczy P. Vezetőedző: Vida Gergő.

DKKA: Bartulovic – Horváth 3, Bulath 3, Weisheitel 3, Nick 2, Polics 1, Farkas 10 (4). Csere: Wéninger (kapus), Szalai 4, Krupják-Molnár, Kazai 3, Fodor, Kukucska, Matucza, ­Mrmolja 1, Kecskés. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 6/6, illetve 4/4.

Kiállítások: 12, illetve 6 perc.