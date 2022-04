Az első nyolc percben nem találta a vendéglátók védekezésének ellenszerét az Újváros, el is húzott az Alba négy góllal, ám Vágó Attila időkérése segített: a Kohász belelendült és 7-7-es állásnál utol is érte a Fehérvárt. Az első harminc perc után pedig kétgólos előnnyel mehettek pihenőre Szalaiék. A második félidőben egyértelműen a vendégek akarata érvényesült, főként Farkas Johanna volt elemében, aki nyolc góllal zárta a szomszédvárak csatáját. A Kohász a 44. perben már hat góllal is meglépett (14-20). Többször is megpróbált visszakapaszkodni az Alba, ám e kísérleteket rendre visszaverte a DKKA, amely okosan őrizte 4-5 gólos előnyét. A vége 26-29 lett, így az akadémisták 18 ponttal a bajnokság 8. helyén állnak.

Alba Fehérvár KC – Dunaújvárosi Kohász KA 26-29 (10-12)

Dunaújváros: Bartulovic (Wéninger) – Polics 2, Farkas 8, Matucza, Nick 1, Horváth 5, Weistheitel 3, Kazai 3, Krupják-Molnár 1, Mrmolja 2, Szalai 3, Kukucska 1, Fodor. Vezetőedző: Vágó Attila