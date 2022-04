A múlt szombati meccs után búcsúztatták el a kiváló dunaújvárosi szakembert, Kolics Jánost, aki 12 évet dolgozott a klubnál, s tavaly megkapta az örökös vezetőedzői kitüntetést Hartman Jánostól, a Kalocsai Kézilabda Club elnökétől. A tréner tavaly november óta nem dolgozik a csapattal, azonban műtétje miatt a búcsúztatóra most kerülhetett sor.

A szombati találkozót követően a közönség felállva éltette őt, majd a klub, a szurkolók és dr. Filvig Géza polgármester Kalocsa Város Önkormányzata nevében búcsúzott el a mestertől, és egyben köszönetet mondott neki kiemelkedő munkájáért, amit a település sportéletében végzett. Végül pedig jött a megható pillanat, a játékosok, a köszöntők és a szurkolók sorfala között vonult le a pályáról, lezárva ezzel itteni szerepvállalását.

Kolics János tizenkét év után köszönt el Fotó: Facebook/Filvig Géza

Azonban ez nem jelenti azt, hogy nyugdíjba vonulna, mint lapunknak elmondta, Hartán teljes erőbedobással dolgozik tovább a kislányokkal, s ebben nagy örömét leli, és a munka soha nem látott sikerekkel párosul.

– Komoly kihívás ez is, oda kell figyelni, kemény edzéseket tartunk, nagyon sokat dolgozunk. Hartán két korosztályt viszek immár három éve, és teljes erőmmel azon vagyok, hogy ezek a kislányok nyolcadikos korukra olyan szintre jussanak, hogy akár a Dunaújvárosi Kohásznál, vagy más kluboknál helyet találjanak maguknak. A diák­olimpián a területi selejtezőt nyertük veretlenül úgy, hogy egy kategóriával feljebb indultunk, mert csak 2010-es korosztályunk van. Az országos gyerekbajnokságban is menetelünk, az U11-es csapattal vereség nélkül, az U12 pedig versenyben van a kecskeméti sport­iskolával – fogalmazott Kolics János, aki több mint öt évtized után sem akar elszakadni szeretett sportágától.

S, hogy rendhagyó módon a végén azért a mérkőzésről is szó essék, a DAC „ünneprontó” volt, és megnyerte a találkozót.



Kalocsa – DAC 27–31 (14–18)

DAC: Imre, Pap, Pilka (kapusok), Bándi 5, Márfi 3, Bereck, Bangó 2, Borsos R. 11, Domak, Borsos M. 6, Király, Vajai 2, Jovics 1, Szláma, Priskin, Takács 1. Edző: Csermák Gábor.

