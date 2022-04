Alaposan átalakul a női vízilabda-bajnokságban az idei szezonban komoly erővé váló, végül harmadik helyen végzett Ferencváros csapata. A Fradi az alapszakaszban egyaránt legyőzte a későbbi bajnok UVSE-t és az ezüstérmes dunaújvárosiakat is.

Most a klub hivatalos honlapján bejelentették, hogy egy csapatra való, azaz hét játékos távozik a klubtól. Érdekesség, hogy közülük csak ketten folytatják pályafutásukat, a holland Maud Koopman és a 2014 és 2020 között Dunaújvárosban játszó Vályi Vanda egyaránt külföldre távozik. Az eddigi csapatkapitány, a DFVE-ben szintén korábban szereplő Tóth-Csabai Dóra pedig marad a Ferencváros kötelékében utánpótlásedzőként. Rajta kívül Kövesdi Vivien, Regős Maja, Valentin Kamilla és Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya is visszavonul. Utóbbi szintén edzősködni fog a Fradi honlapja szerint, Kasó 2004 és 2017 között volt az újvárosiak játékosa. A hírek szerint a következő idényre még erősebb keretük lesz a zöld-fehéreknek, közte két magyar válogatott is náluk folytatja majd.