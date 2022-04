Az első akadályt, amikor nem hibázhatott az együttes, csillagos ötösre teljesítette a Ferencváros ellen, s győzelmével továbbra is életben tartotta döntős esélyeit. Szerdán este jön a második találkozó, a már biztos finalista és éllovas UVSE ellen. A képlet ismét hasonló, nem hibázhat az újvárosi csapat, mert akkor a Fradi jut be az Újpest mellé a döntőbe. Mihók Attila csapatának a döntetlen is elég – pontazonosságnál jobbak vagyunk az egymás elleni eredményekben az FTC-nél –, persze ikszre játszani óriási rizikó, így értelemszerűen csak a győzelemben gondolkodik a társaság.



Horváth Brigitta azt mondta lapunknak, a LEN Kupa-döntő után kezdtek el készülni a mai találkozóra, ennek részeként megnézték videón az UVSE hétvégi Euroliga négyes döntős mérkőzéseit. Az kérdés, mekkora előny lehet, hogy az ellenfél csak hétfőn érkezett haza Görögországból, ahol végül negyedik helyen végzett.



– Hiába van már ott a döntőben az UVSE, szerintem kemény meccs lesz, mert mindig parázs csatákat vívunk egymással, független attól, van-e és mi a tét. A Magyar Kupában érdekes módon rendre le tudtuk győzni, a bajnokikon meg nem, remélem most utóbbiban is megtörik ez a sorozat. Ahogyan korábban is említettem, nekünk valahogy mindig a nehezebb út vezet a célokhoz, ennek ellenére szerintem a LEN Kupa-döntős meccsek után, amik nem a legjobban sikerültek, megint tudunk olyan formát nyújtani, mint a Ferencvárossal szemben, amikor szintén nem lehetett hibázni. A Pireusz elleni párharcot kicsit nehezebben dolgoztam fel, ami így is szép eredmény, az az érem pedig egyre fényesebben csillog. Volt egy kis időnk, mindenki túl tudott lépni ezen, hogy most már minden idegszálunkkal csak a bajnokságra koncentráljunk. Talán ebben is lehet egy kis előnyünk az UVSE-vel szemben, hiszen számukra elég friss az élmény, és ki tudja, mennyire lesz még bennük ennek a hatása – mondta.



A DFVE játékosának szóba hoztuk, milyen sokat számíthatnak majd a szurkolóik ezen a sorsdöntő rangadón is. – Most, hogy említette őket és a legutóbbi hazai meccsre gondoltam, egyből libabőrös lettem. Az szinte leírhatatlan érzés, hogy ennyien kijönnek és így buzdítanak minket, támogatnak. S akkor is mellettünk állnak, ha esetleg nem sikerül nyerni, mint a legutóbbi nemzetközi kupatalálkozókon. Ma is bízom benne, megint telt ház lesz, és a drukkerekkel közösen ki tudjuk harcolni a győzelmet. Tisztában vagyunk a téttel, de ez a Fradi ellen sem nyomta össze a csapatot, és szárnyalt. Most is csak a győzelem lebeg a szemünk előtt.