Pesterzsébeti HC – Worm Angels 1–5 (0–0, 1–3, 1–2)

Worm: Pinczés – Bába, Lencsés, Komáromi, Borbás 2, Rafaj (3) – Gebei, Láng Cs., Azari 2, Szepessy M. 1, Szepessy B. – Domokos, Gröschl.

Vezetőedző: Láng Zoltán.

A Pesterzsébet gólszerzője: Balló János (40. p.)



Az első harmadban a vendégek voltak aktívabbak, tizennégyszer próbálták bevenni Maros kapuját. Az újvárosiak fölénye ekkor még nem fordult termőre, a második húsz percben azonban már a gólgyártás is elindult. A 22. percben Azari szerzett vezetést, majd a meccs derekán Borbás is meglőtte a maga szokásos gólját. Sőt, duplázásra is futotta, hiszen a 35. percben ismét betalált az újvárosiak egyik legeredményesebb játékosa. Eldőlni látszott a bronzmeccs második felvonása, ám Balló a harmad vége előtt két másodperccel megcsillantotta a reményt az övéi előtt (1–3). A további felzárkózás azonban elmaradt. Szepessy Máté ismét háromgólosra növelte a Worm előnyét a 45. percben, majd Borbást másolva Azari is duplázott a vége előtt két és fél perccel (1–5). Egyenlített tehát a Worm Angels, a döntő találkozó helyéről és időpontjáról később döntenek.



Az ob II-es bajnoki finálé is 1–1-re áll. Az első találkozón a címvédő KMH nyert (4–1), vasárnap este pedig MAC Ikonok visszavágott (5–4).