Mihók Attila: - Nagyon kiélezett mérkőzés volt, ahol gyakorlatilag végig mi vezettünk, ám az Újpest 16 másodperccel a vége előtt egyenlíteni tudott. A büntetőpárbajban előbb-utóbb valaki hibázik, most ez nálunk történt. Szomorúak vagyunk, mert tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy végre itt egyszer győzzünk a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. Azért is szomorúak lehetünk, mert nem először történt velünk ilyen, hogy csak egy nagyon pici hiányzott szerencse hiányzott. Csütörtökön újra megpróbáljuk.

Gurisatti Gréta: - Amint beugrottunk a vízbe érezhető volt, hogy nagyon egyben van a csapat: készek vagyunk a harcra. Minden ízében igazi döntő mérkőzés volt, aki kilátogatott, vagy követte a találkozót az biztosan nem csalódott. Én igen! Eddig sem volt ránk jellemző, hogy bármikor is feladtuk volna. Most sem tesszük. Remélhetően két meccsünk hátra van még a szezonból, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy úgy alakuljon a folytatás, ahogy azt mi szeretnénk.

Benzcur Márton: Hálás vagyok a lányoknak a mai teljesítményért, akkor is ezt mondanám, ha ezen estén nem mi nyerünk. Őszintén szólva, még magam sem tudom, hogy miként nem vesztettük el ezt a meccset, mert a Dunaújváros nagyon jól pólózott, remekül alkalmazkodtak a körülményekhez. Átérzem a csalódottságukat, hiszen velünk is történt már ilyen. Ez egy kiváló színvonalú mérkőzés volt. Korábban is nyilatkoztam, a magyar női vízilabdázás komoly értéke ez a két csapat, jó lenne mindezt megbecsülni.

A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy furcsa mód a Dunaújváros nem játszhat egy találkozót sem a bajnoki fináléból hazai közönsége előtt.

Mihók Attila: - Egész évben harcoltunk, küzdöttünk, szinte egy lehetetlen helyzetből jöttünk vissza az alapszakasz második felében. A mérkőzések időpontjai rendre változtak. A Magyar Vízilabda Szövetség által meghatározott időpontban Dunaújvárosban nemzetközi úszóversenyt rendeznek. Nem tartom jó és korrekt döntésnek, hogy az egyik döntőt kivívó csapat nem játszhat a saját uszodájában, miközben a rivális megteheti ezt. Ebben a szezonban gyakorlatilag minden mérkőzésünk telt házas volt a Fabó Éva Sportuszodában, szimpatizánsaink végig mellettünk álltak. Azt hiszem, hogy ez a szurkolói közösség sokkal több megbecsülést érdemelne. Vélhetően a fél Dunaújváros nem tud majd kivenni szabadságot, hogy ott legyen csütörtökön délután a Tüske uszodában, hogy a „hazai pályán” biztassa kedvenceit. Egy évet dolgoztunk azért, hogy hazai medencében döntőt játszhassunk.

Benczur Márton: Teljesen igazat adok Mihók Attilának. Lehet ignorálni azt száz, ezer, ötezer nézőt, aki alkalmanként kimegy egy-egy vízilabda mérkőzésre, csak hát alapvetően róluk szól ez a sport. Együttérzek a dunaújvárosiakkal.

