Frissítés: A dunaújvárosi csapat tagjai érthetően csalódottan értékeltek az éremátadás követően

Mihók Attila vezetőedző (DFVE): Nagyon elfáradtunk a végére. Tizenhat emberhátrányt kaptunk. Fizikailag nagyon komoly megterhelést jelentett, hogy gyakorlatilag szinte folyamatosan hátrányban védekeztünk, ráadásul számos játékosunk kipontozódott a hajrára. Ha egy kicsit hosszabb a cserepadunk, akkor talán más forgatókönyvvel megyünk bele a végjátékba. Az UVSE remekül élt a lehetőségeivel, ez döntött a két csapat között. Ami a jövőt illeti, a keretünk várhatóan jelentősen átalakul a következő idényre. Tehetősebb riválisaink Dunaújvárosból erősítenek majd. Dolgozunk tovább, tehetséges fiataljaink így megkapják a lehetőséget a bizonyításra.

Garda Krisztina, a dunaújvárosiak csapatkapitánya: - Csalódottak vagyunk, mindent kiadtunk magunkból, szerettük volna kiharcolni a harmadik mérkőzést. Sajnos nem jött össze. Úgy látszik ez egy ilyen szezon volt számunkra. Mindhárom sorozatban, ahol elindultunk: a kupában, a nemzetközi porondon és a most a bajnokságban is ezüstéremmel zártunk. Összességében büszkék lehetünk erre a teljesítményre, ám fáj, hogy se a Magyar Kupában, sem a magyar bajnokságban nem léphettünk fel a dobogó legmagasabb fokára.

Gurisatti Gréta, az újvárosiak klasszisa két gólt szerzett a bajnoki finálé második felvonásán: - Egy plusz méter nem maradt bennünk, végig küzdöttünk, nem adtuk fel egy percre sem. Köszönettel tartozunk a dunaújvárosi szurkolónak, aki a csütörtökön délután a Tüskeuszodába is elkísértek minket. Megpróbáltak hazai pályát varázsolni számunkra, itt a fővárosban is. Minden tiszteletem az övék, nagyon jól esett, hogy a lefújást követően is úgy köszöntötték a csapatot, mintha a végén mi nyertünk volna. Számomra sportolóként ennél nem is létezhet erősebb visszajelzés, amely egyben erőt ad a folytatáshoz is.

Benczur Márton az UVSE szakvezetője: Hogy mi döntött az utolsó negyedben? A múlt hét pénteki és a mai találkozón is a végét jobban bírtuk erővel és az előnyös játékunk is hatékonynak bizonyult. Most is úgy vélem, hogy jogtalanul mutatták fel nekem a piros lapot, meglehet ez is plusz energiákat szabadított fel a lányokban. Egy kiváló ellenfelet győztünk le, úgy érzem a szezon összteljesítménye alapján megérdemelten lettünk újra bajnokok. Gratulálok a lányoknak és köszönöm nekik ezt az újabb sikert, sokat dolgoztak érte.

Drámai körülmények között, büntetőkkel dőlt el a párharc első csatája, a szétlövésből pedig az újpestiek jöttek kis jobban. A Dunaújvárosnak mindenféleképpen győzni kellett tehát, hogy életben tartsák bajnoki álmaikat.

Dunaújváros-UVSE Hunguest Hotels 12-14 (2-4, 4-2, 3-3, 3-5)

Gólszerzők: Garda 5, Szilágyi, Gurissati 2-2, Pál, Mahieu, Szellák 1-1, illetve Rybanska, Szegedi, Szücs G. 3-3, Faragó 2, Keszthelyi-Nagy, Peresztegi-Nagy, Hajdú 1-1

I. negyed

A viszonylag korai időpont ellenére több százan látogattak ki az Tüskeuszodába, a trónkövetelő számára némi erőt adhatott, hogy szépszámú küldöttség érkezett Dunaújvárosból, ám arról kár lenne megfeledkeznünk, hogy az idei döntőben úgy alakult, hogy Mihók Attila együttese egy meccset sem játszhat a Fabró Éva Sportuszodában.

Az első nyolc perc az emberelőnyeivel jobban gazdálkodó és támadásban magabiztosabbnak mutatkozó újpestieké volt. Főként Rybanska volt elemében, akit gólt is szerzett, mellette Szegedi és Szücs volt eredményes Az újvárosi gólokat Pál Réka és Garda Krisztina szerezte, két gólos hátránnyal fordultak az újvárosiak (2-4).

II. negyed

Egyenlített a DFVE. A negyed elején Garda bombája hozta közelebb a „hazai” csapatot, majd az Újpest percei következtek, a háromgólos előnyért is támadhattak Faragóék. Mihók Attila időkérése után azonban változott a játék képe. Előbb Szilágyi zárt le sakk-mattra kijátszott helyzetben egy fórt, majd Gurisatti villant előbb fórból, majd ötméteresből betalált Magyarinak. Vezetett az Újváros, ám ismét jött Rybanska, emberelőnyből volt eredményes. Így 6-6-os állással fordultak a második félidőre a csapatok.

III. negyed

Fokozódott a feszültség, egy magyar bajnoki döntő hőfokának megfelelő küzdelem zajlott a medencében. Az újvárosiak részéről Mahieu, Szellák és Szilágyi szerzett gólt, ám az Újpestnek is volt válasza minderre (9-9). Az UVSE-től kipontozódott Keszthelyi Rita és Benczur Mártonnnak is el kellett hagyni a lila-sárgák kispadját piros lap miatt.

IV. negyed

Az újvárosiaktól pedig nem folytathatta tovább a játékot Pál, Horváth Brigitta és Mucsy Mandula sem. Nem indult jól a záró játékrész, a fővárosiak gyorsan megléptek két góllal, ám ekkor ismét érkezett Garda és reményt adott (9-10). Rybanskával azonban továbbra sem tudtak mit kezdeni Gurisattiék. Összehozott egy újabb kiállítást, amelyet Szücs Gabriella váltott gólra (10-12). Sőt, egyre nagyobb gondban volt a DVFE, hiszen bő három perccel a vége előtt már háromgólosra hízott a címvédő előnye. Garda újabb ötméteresből egyet faragott a hátrányból, ám sajnos már nagyon kevés volt vissza. Időt kért az Újpest, az előnyt pedig érvényesítette Faragó, így eldőlt a találkozó. Garda még lőtt egyet, ám az egyenlítésre már nem maradt idő. Az Újpest ötödik alkalommal is megvédte bajnoki címét. A lelkes újvárosi tábor azonban bajnokként ünnepelte övéit. A Dunaújváros igazi ezüstszezont tudhat magáénak, hiszen a második helyen zártak a Magyar Kupában, a nemzetközi LEN Kupában és a magyar bajnokságban is.