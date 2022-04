A hétvégi, Vác FC elleni bajnoki találkozóra tehát már nem Varga Balázs vezetőedző készíti fel a piros-fehéreket. Ezzel kapcsolatban a klub a következő közleményt adta ki:

„Varga Balázs az elmúlt év bajnoki hajrájában vette át nehéz helyzetben lévő csapatunk szakmai irányítását. Tóth Árpád asszisztens edző segítségével döntő szerepe volt abban, hogy magabiztosan kiharcoltuk a bennmaradást. A 2021/22-es őszi szezon kezdeti sikerei után tavasszal, mind eredményességben és a mutatott teljesítményben is visszaesés következett be. Klubunk vezetése arra a döntésre jutott, hogy a továbbiakban nem ő irányítja felnőttegyüttesünket. Eddigi erőfeszítéseiket, munkájukat köszönjük! Céljaink eléréséhez fontos a jövőbeli vezetőedző személye és a stáb összetétele. Az új vezetőedzővel történő megegyezésig dr. Dobos Barna klubigazgatónk irányítja a csapatot. Munkáját asszisztensedzőként Sztanó Miklós sportegyesületi igazgató, Pálinkás András kapus­edző, valamint Éliás Zsolt és Garda Bálint edzők segítik.”

Érdekesség, hogy Varga Balázs a tavalyi bajnokságban a harminckettedik forduló után vette át az együttest, most pedig a harminckettedik fordulót követően köszönték meg a munkáját. A mérlege harmincnyolc mérkőzésen huszonegy győzelem, tíz döntetlen és hét vereség. Ezen időszak alatt a lőtt gólok száma hatvankilenc, amíg a kapott találatok száma negyvenegy volt.