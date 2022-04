Szemerey Zsófia és Klujber Katrin betegség miatt nem tudott csatlakozni a női kézilabda-válogatott keretéhez a csütörtöki és a vasárnapi Európa-bajnoki selejtező előtt. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány Szemerey helyett a DVSC Schaeffler dunaújvárosi nevelésű kapusát, Csapó Kyrát hívta be a keretbe – tudatta kedden a Magyar Kézilabda Szövetség honlapja.

Csapó 2010-ben igazolt el először nevelőklubjából, utána szerepelt a Siófok, a Győr, a Mosonmagyaróvár és a francia Metz színeiben – velük bajnoki aranyérmet szerzett – úgy, hogy közben háromszor is visszatért a DKKA-hoz, így tagja volt a 2016-ban EHF Kupa győzelmet szerzett csapatnak. Legutóbb 2018-tól 2020-ig szerepelt a Kohászban, akkor igazolt a debreceni együtteshez, ahonnan távozik: a múlt héten jelentették be, hogy Érden folytatja pályafutását a huszon­nyolc éves játékos.

A magyar válogatott csütörtökön 20 órától Portugália vendége lesz, vasárnap pedig 14.45-től Győrött Szlovákiát fogadja a csapat a hatodik fordulóban.

A csoport állása: 1. Magyarország 6 p. (+13), 2. Spanyolország 6 p. (+5), 3. Portugália 4 p. (–6), 4. Szlovákia 0 p. (–12).

A 2022-es északmacedón–montenegrói–szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra a csoport első két helyezettje jut ki. A torna biztos résztvevője a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok.