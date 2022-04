Ma délután kezdődik a Fabó Éva Sport­uszodában a 41. Arany Üst nemzetközi úszóverseny. Az idén persze csak jóindulattal nevezhetjük nemzetközinek, mivel a koronavírus-járvány miatt csak egy szerb csapat érkezik Dunaújvárosba. De legalább meg lehet rendezni a viadalt.

Az Arany Üst nem akármilyen múltra tekint vissza, több egykori kiválóságunk ezen a versenyen (is) bontogatta a szárnyait, például az olimpia bajnokaink közül Egerszegi Krisztina vagy Darnyi Tamás, hogy csak két nevet említsünk meg. Rendszeresen tiszteletüket tették itt a Magyar Úszó Szövetség aktuális elnökei, szövetségi kapitányai. Amíg a járvány nem érte utol Európát, a kontinens megannyi országából jöttek az úszók az Arany Üstre. Arról már ne is beszéljünk, hogy a hetvenes években a Magyar Televízió élőben közvetítette a viadalt.

Bene Verától, a Dunaújvárosi KSE úszó-szakosztályának vezetőjétől megtudtuk, összesen harminchárom klub nevezett, a DKSE húsztagú csapattal indul. Két korosztályban, a gyermekben és a serdülőben mérik össze a tudásukat az ifjak.

A dunaújvárosiak együttesében ott lesz Kovács-Seres Hunor is, aki a sportág egyik legnagyobb ígérete, és nemcsak a medencében, hanem a nyílt vízen is, sőt, ez utóbbiban 5000 méteren serdülő Európa-bajnok.

Az Arany Üst ma 14 órakor kezdődik, és péntekig tart. Szerdától péntekig előfutamokat, illetve döntőket rendeznek, kedden csak időfutamokat. Mindhárom napon az előfutamok délelőtt 9 órakor, a döntők pedig 16 órakor kezdődnek.