Bíró Attila szövetségi kapitány alakulata már hétfőn a helyszínre utazott, soraiban öt DFVE-játékossal: Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Szilágyi Dorottya és Mahieu Geraldine. Azaz a bajnoki döntő lezárulta után nem sok pihenője maradt az érintetteknek. Mint Bíró Attila az MVLSZ honlapjának elmondta, hétfőtől voltaképpen a közvetlen világbajnoki felkészülés, s egyben az olimpiai csapat építése veszi kezdetét. Kedden és szerdán a spanyolokkal, csütörtökön a hollandokkal, pénteken az olaszokkal játszottak nem hivatalos edzőmeccseket, tartottak kétkapus edzéseket. Ezek mind jól szolgálják a felkészülést, akár már a budapesti vb-re is.

Garda Krisztina az egyik kerettag a DFVE-ből Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az együttesből, miután nincsen tökéletes állapotban, hiányzik a legnagyobb ász, Keszthelyi-Nagy Rita, illetve Parkes Rebecca is. De most nincs a keretben Illés Anna, Szücs Gabriella, vagy Gyöngyössy Anikó sem, ellenben több fiatal kap most bizonyítási lehetőséget.

Miután csoportgyőztesként érkezett a válogatott, így csak szombaton az elődöntőben lesz először érdekelt, ekkor a Spanyolország – Görögország meccs győztesével találkozunk. A másik ágon Olaszország várja elődöntős riválisát, amely a holland–francia párharc győztese lesz, utóbbiak az oroszok kizárása után kerültek a helyükre. Egyébként a hollandoknál a Dunaújváros korábbi kapusa, Laura Aarts vállalhat főszerepet, társa pedig a DFVE jelenlegi portása, Sarah Buis lehet.



– A célunk természetesen az, hogy jogot szerezzünk a szuperdöntős részvételre, ami újabb lehetőséget adna az olimpiai csapatépítésre. Az elődöntőben jöjjön bárki az utunkba, győzni akarunk, nem ijedhetünk meg senkitől, sokszor bizonyítottuk már rátermettségünket – mondta Bíró.