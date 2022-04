Beszámoltunk már róla, hogy vasárnap negyedik helyen végzett a magyar női vízilabda-válogatott a világliga európai fináléjában, miután az elődöntőben büntetőkkel kikapott szombaton a spanyoloktól, majd vasárnap egy góllal a bronzmeccsen az olaszoktól is.

A keretben négy DFVE-játékos szerepelt, az ötödik, Gurisatti Gréta sérülés miatt nem tudott a kapitány rendelkezésére állni. Az egyik dunaújvárosi, Garda Krisztina szerint igencsak nyögvenyelősre sikeredett az olaszok elleni találkozó.

Garda Krisztina sajnálja a két vereségüket Fotó: DCs/NS

– Nem működött úgy a védekezésünk, ahogy a spanyolokkal szemben. Nem volt annyi blokkunk sem, és a támadások is döcögtek, ezenfelül az előnyöket szintén nem használtuk ki jó százalékkal. Nagyon sajnálom, hogy mindkét találkozón kikaptunk, főleg a spanyolt, ezen több góllal vezettünk, ott nyernünk kellett volna. Bízom benne, tanulunk ezekből a mérkőzésekből és a hazai világbajnokságon megverjük őket. Na, és az összes többi riválist is – nyilatkozta Spanyolországból a szövetség közösségi oldalán.

Az aranyérmet Hollandia szerezte meg, miután 12–11-re nyert Spanyolország ellen. A győztes csapat keretének tagja volt a DFVE kapusa, Sarah Buis is. A kiírás szerint a világdöntőbe Európából három csapat juthat be, négy, ha európai házigazdája lesz. Bíró Attila szövetségi kapitány azt mondta, mi is ott leszünk az eseményen.



A csapathoz kapcsolódó további hír, hogy hétfőn és kedden az Universiade-válogatott összetartását Szegeden rendezik. Az edzésekre négyen kaptak meghívót: Maczkó Lilla, Somogyvári Lili, Mucsy Mandula és Szabó Nikolett.