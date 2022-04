Az érmes csata előtt az elődöntő tanulságairól is kérdeztük az újvárosi hokis hölgyek vezetőedzőjét, Győri Tamást.

– A bajnoki elődöntő során csak egy nagyon pici hiányzott a hatvaniak ellen. A védekezésünk végig rendben volt, a kapusteljesítménnyel is elégedettek voltunk. A gólok hiányoztak. Ebben javulnunk kell. Összességében azonban úgy látom, hogy a csapat a játék számos elemében fejlődött, és jól mutattunk a jé­gen. Nagyon szerettünk volna finálét játszani, ám ez most nem jött össze. Elfogadtuk, és most már a bronzcsatára koncentrálunk. Mivel Dunaújvárosban már nincs jég, így a hazai találkozót Szekszárdon játsszuk majd. Összességében nagyon elégedett lehetek a lányokkal, mert sokat dolgoztak a szezon során. Remélhetően ezt a párharcot megnyerjük, és akkor pozitív érzésekkel zárhatjuk majd a szezont – mondta el lapunknak Győri Tamás, akit a jövő terveiről is kérdeztük: – Jelenleg a következő feladatra koncentrálunk, ám szeretnénk, ha hosszabb távon is együtt tudnánk dolgozni egy bővebb kerettel. Németh Péter kollégám is partner ebben. Meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert eddig remekül dolgoztak, és minden meccsen nagyon motiváltan játszottak.