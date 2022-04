A Mezőfalva – Maroshegy találkozó első fél­idejében a hazaiak egygólos vezetést szereztek, a második játékrészben azonban a vendégek mezőnyben legyorsulták ellenfelüket. Helyzeteikből kettőt érvényesítettek is, így a székesfehérváriak joggal örülhettek a továbbjutásnak. A Mezőfalva inkább az első félidőben játszott jobban. A hajrában azonban nem tudta behozni egygólos hátrányát. Igaz, a 82. perctől csak tíz emberrel játszottak Balogh Dániel kiállítása miatt.



Mezőfalva – Ikarus-Maroshegy 1–2 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – Sági J., Balázs, Kis, Török, Balogh, Balogh, Bakos, Deli, Pribék, Csontos. Cserék: Sümegi, Antal, Kovács K., Sági.

Gólszerzők: Pribék, illetve Dányádi, Menyhárt.

Bakos János edző, Mezőfalva: – Nem sok kapura lövése volt a vendégeinknek, de ettől még jóval ügyesebben és gyorsabban fociztak. Még annak ellenére is, hogy a kapu előtt passzívabban játszottak, mint mi. Számunkra sajnos az eredményben nem ez tükröződött.

Szarka Martin, Maroshegy: – A mérkőzés képéről annyit, hogy nagyjából az U16-U19-es csapattal jöttünk el. A győztes gólt is egy 16 éves gyerek rúgta. Mindent adjanak ki magukból – ezt kértem tőlük a szünet után. Nyilván döntetlennel nem jutottunk volna tovább, ezért picit feljebb toltuk a játékot, és szerencsére sikerült a második félidő elején egyenlítenünk. Onnantól kezdve az edzésmunkánk eredménye és a jobb állapotunk felőrölte ellenfelünket.

A Vajta a rendes játékidőben 2-2-re végzett Válon, a büntetőket pedig 4–3-ra megnyerte. A találkozóról Gróf András, a vajtaiak edzője nyilatkozott lapunknak: – Végig a Vajta játszott mezőnyfölényben, de a hazaiak kétszer is vezetést szereztek, egy gyors kontra végén, illetve egy egyéni hibát kihasználva. Összességében a döntetlen reális eredmény volt. A 11-eseknél a hazaiknál két, a vendégeknél csak egy játékos hibázott.