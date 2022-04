– Egy nemzet akkor válhat naggyá igazán, ha legendákat tud adni a világnak, márpedig Puskás Ferenc kétségtelenül ilyen volt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken, miután állampolgársági dokumentumokat adott át a néhai futballista unokájának és déd­unokájának, Réka Damborena Puskásnak és Ane de Juan Damborenának. A külügyminiszter ünnepi beszédében elmondta, ragaszkodott hozzá, hogy az ünnepélyes eseményre ott kerüljön sor, ahonnan a világon mindenhol ismert, nagyszerű balösszekötő világhódító útjára elindult.



– Olyan ünnepélyes nap a mai, hogy még a Ferencváros képviselőit is szívesen látjuk itt – utalt a vendégek között helyet foglaló Vincze Ottóra a miniszter, a Honvédot pedig az utánpótláscsapat játékosai mellett korábbi kitűnőségek képviselték, ott volt többek között Dajka László, Esterházy Márton és Pisont István, de tiszteletét tette az eseményen Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszónk is.

A külügyminiszter természetesen kiemelte, óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy ő adhatja át Puskás Ferenc unokájának és dédunokájának a magyar állampolgárságot igazoló dokumentumot. Az eseményen Öcsi korábbi csapattársainak leszármazottai is ott voltak, a hölgyeket szeretettel köszöntötte Grosics Edina, Gorsics Gyula lánya, ifjabb Buzánszky Jenő, valamint a stadion névadója, Bozsik József fia, Péter.

Az ünnepélyes eseményt a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György a Puskás-ügyek nagyköveteként elmondott beszéde nyitotta meg.



A legenda dunaföldvári kötődése - Puskás Ferenc felesége, Erzsébet dunaföldvári származású volt, óvatosságból itt laktak három hónapig 1983-ban, amikor hazaköltöztek Spanyolországból. Emellett az ´56-os forradalom előtt és a hazatérés után is gyakran ellátogattak ide. Puskás számára a vidék Magyarországából a legszebb, legvarázslatosabb hely Földvár volt. Jó hangulatú, kisfröccsös beszélgetések emlékét őrizte. Ha itt járt, kiment meccsekre, edzésekre. Közvetlen, vidám volt, igazi baráti társasága alakult.