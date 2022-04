A futsal NB II. nyugati csoport alsóházának második fordulójában a Dunaújváros csapata hétfőn este 19 órától a Budapesti Atlétikai Klub csapatát fogadja. S nem vár rá könnyű mérkőzés, ellenfele az előző fordulóban csodát tett.

Hogy miért? Mert egy fél szezonon át tartó vesszőfutása során mindössze egy pontra futotta az erejéből, az alsóházi rájátszás első fordulójában az utolsó helyről pedig egyből hármat rabolt. Az eddig jó hírű Nagykanizsától, mi több, még a gólkülönbsége is jó felé változott.

Vajon megtáltosodtak azok a legények? Vagy egy titkos szponzor segítségével egy kis erősítéshez jutottak? Valószínűleg az utóbbi opció állhat közelebb a valósághoz. Ennélfogva a dunaújvárosi gárdának is föladhatják a leckét a most következő mérkőzésen.

Nyilván nem szeretnénk tanácsadói szerepkört fölvenni, de alaposan kéne vigyázni a legutóbb mesterhármasokat lövő játékosukkal, Fekete Viktorral. Aki mindössze negyvenéves, viszont az elmúlt tizenkilenc szezonban kettő híján hatszáz alkalommal lépett pályára, és ha már ott volt, ötszázhetvenegy gólig jutott. Nyilván nem esik nehezünkre elismerni a karrierjét. Mellette van még pár játékosuk közel a negyvenhez. Minden tiszteletünk az övék, és még hosszú, sikeres karriert kívánunk nekik, de talán a hazai csapatnak is kellene ellenszerének lenni ellenük.

Facskó József edző biztosan nem játszhat az előző körben kapott piros lapja miatt

És a Dunaújváros Futsal? Közülük Béni harminchét, Facskó harminchat éves. Igaz, az edző szerepét is betöltő játékos hétfőn este aligha léphet pályára a múlt heti kiállítása miatt. Nem kell szörnyülködni, egyszerű, nem trágár reklamációja miatt kapta meg a pirosat az után, hogy játékosát következmény nélkül lerántották.

A többiek harminc alatti fiatalemberek, akiknek bármilyen kiváló, rutinos játékosokkal áll föl a mai ellenfelük, szét kellene futniuk őket. Hogy legyünk egy kicsit keményebbek: szét kell futniuk őket.