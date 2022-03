Worm Angels – Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 11–4 (4–0, 2–1, 5–3)

Worm: Pinczés – Bába 1, Lencsés, Borbás 1, Kiss 1, Papp 2 – Bogó, Hüffner, Azari 4, Szepessy B. 1, Szepessy M. 1 – Láng, Krukk, Domokos. Vezetőedző: Németh Péter Mihály.

Legutóbb január 23-án Szegeden randevúztak a felek, és akkor mindössze egy gól döntött, Bogó találatával az újvárosiak elhozták a bajnoki pontokat a Tisza-parti városból. Most nem kellett sokat várni az első gólra, Bába már a kezdő sípszót követő 42. másodpercben beköszönt a szegedi hálóőrnek Garbacznak. Az első játékrészben még háromszor volt eredményes a házigazda, sorrendben Papp, Azari, Szepessy Bálint révén. A középső harmad elején Kiss góljával szépítettek a csongrádiak, ám szűk három perc alatt Azari kétszer is bevette az ellenfél kapuját (6–1), így gyakorlatilag el is dőlt a meccs.

A záró húsz percben mindkét oldalon potyogtak a gólok rendesen. A Worm ötig jutott Szepessy Máté, Borbás, Azari és Papp Csabának köszönhetően, amíg a vendégek részéről Kukucska, Szalai és Szabó iratkozott fel a gólszerzők listájára (11–4). A Worm Angels vasárnap 17 órakor haza jégen a PHC ellen zárja az alapszakaszt.