Megnyert mérkőzést engedett ki a kezéből a csapat szerdán, hiszen a második félidőben már öt góllal is vezetett a magyar csapat, ám a végjátékban jött rövidzárlat, aminek semmi előjele nem volt, végül kétgólos vereséget jelentett. S azt is, amennyiben a szombati „visszavágót” is az ibériaiak nyerik, akkor már övék a csoport első helye.

Már csak ezért is volt fontos a hétvégi győzelem a világbajnoki negyedik helyezett ellen, s ha minimum hárommal nyerünk, akkor a végső összevetésben pontegyenlőség esetén jobbak leszünk a spanyoloknál és megelőzzük őket.

SPANYOLORSZÁG – MAGYARORSZÁG 27–30 (15–15)

Magyarország: SZIKORA – Lukács V. 1, KLUJBER 6 (3), VÁMOS P. 3, Bordás 3, SZÖLLŐSI-ZÁCSIK 6, Schatzl Nadine 1. Csere: Szemerey (kapus), Hornyák D., Tóvizi 2, Márton G. 2, Planéta 1 (1), Kovács Anett 2, Kuczora 1, Kácsor 2. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Lelkileg nagyon fontos győzelmet aratott a csapat

Ezúttal is a második játékrészben tett komolyabb előnyre szert a magyar csapat, miután Szikora parádézott a kapuban, a védelem szintén jól állt a lábán, Vámos, Márton, Klujber is fontos gólokat szerzett. Tizenkét perc alatt 20–20-ról 27–21-re lépett el a magyar csapat a 49. percre. A spanyolok most is próbálkoztak felzárkózni, azonban a vezetésből most három találatot sikerült megőrizni a lefújásig.

Golovin Vlagyimir így értékelt a szövetség honlapján: – Alaposan kielemeztük a hazai vereséget, voltak ezúttal is hibáink, de nem kaptunk indításgólt szünet után, j­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­avult a védekezésünk, és ez volt a siker egyik kulcsa. Mindenkire szükségünk van a csapatban, mindenkinek bíznia kellett magában, lelkileg nagyon fontos győzelmet arattunk.

A két csapat 26. alkalommal találkozott egymással, hét spanyol siker és hat döntetlen mellett ez volt a tizenharmadik magyar győzelem. A három győzelemmel és egy vereséggel álló magyarok április 21-én Portugáliában lépnek pályára, 24-én pedig Szlovákiát fogadják.

A csoport állása: 1. Magyarország 6 pont/4 mérkőzés (122–109), 2. Spanyolország 6/4 (113–108), 3. Portugália 2/3, 4. Szlovákia 0/3.

A kvartettek első két helyezettje jut ki a novemberi északmacedón, montenegrói, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra, amelyen a magyar válogatott Szlovéniában, minden bizonnyal Celjében szerepelne. A torna biztos résztvevője a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok csapatai.