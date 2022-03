Azok számára, akiknek ismeretlen a kifejezés, először is tisztázzuk, mi is az a curling? A curling egy téli olimpiai sportág, amelyet négytagú csapatok játszanak ­jégen. Ez stratégiai csapatjáték, gyakran hívják a jég sakkjának is. A csapatok felváltva csúsztatnak 8-8 gránitkövet a negyvenöt méter hosszú jégpálya egyik végéből a másikba, egy leginkább céltáblához hasonlító felfestett felületre, a „házba”. Mindkét csapatnak az a célja, hogy mind a tizenhat kő elengedése után az ő köve legyen közelebb a ház középpontjához. Az a csapat nyeri a játékrészt – az úgynevezett „endet” –, amelynek ez sikerül, és annyi pontot kap, ahány köve közelebb van a ház középpontjához, mint az ellenfél legközelebbi köve. Adott verseny lebonyolítási rendjétől függően általában 8-10 endből áll egy mérkőzés. Ha a játék végén döntetlen az állás, akár extra endre, vagyis hosszabbításra is sor kerülhet.

A curling egy olimpiai sportág, hazánkban tizennyolc klub működik

A Magyar Curling Szövetségnek jelenleg tizennyolc tagegyesülete van. Napjainkban több mint kétszáz igazolt versenyző űzi a sportágat hazánkban.

Dunaújvárosba úgy került a curling, hogy a Magyar Curling Szövetség sport­igazgatója, Kiss Bálint együtt tanul ifj. Azari Zsolttal, a DAB jégkorongozóinak vezetőedzőjével, és ők találták ki, hogy mutassák be a városban a curlinget.

Kiss Bálint, a szövetség sport­igazgatója így foglalta össze a dunaújvárosi tapasztalatait: – A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak a vendégei voltunk, és tartottunk egy curling-bemutatót. Az első foglalkozáson tizenhat résztvevővel ismertettük meg a curling alapjait, és az esti órákban játszottak egy jót szakképzett oktatóink iránymutatásaival. A bázisépítés az év további részében folytatódik, tavasz folyamán még egy megjelenést tervezünk a városban, akár rendszeres helyi curling-foglalkozás is kialakulhat itt.