Monor – DPASE 0–1 (0–1)

DPASE: Ásványi – Huszty, Papp, Bozsoki, Molnár, Jakab, Tölgyesi, Barna (Balogh 76. p.), Petró (Székely 83. p.), Novák, Szepessy (Dorogi 61. p.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gólszerző: Novák a 26. percben.

A győztes gólt Novák Zsombor szerezte Fotó: Laczkó Izabella

Az első félidőben sokáig csak a mezőnyben folyt a játék, egyik kapu sem forgott nagyobb veszélyben. Aztán a 26. percben egy szögletet követően Novák megszerezte a vendégeknek a vezetést. A szünetre is maradt ez az állás. A folytatásban a hazaiak az egyenlítésért, a DPASE pedig újabb gólért próbált meg mindent, de végül a hazai védelem stabilan állt a lábán, így ha újabb találatot nem is sikerült szerezni, de a minimális előnyt megtartva, újabb fontos három pontot szerzett az együttes.

A forduló további eredményei: Bp. Honvéd-MFA II – Mohács 4–1, FTC II – HR-Rent Kozármisleny 2–3, Paksi FC II – Dabas-Gyón FC 3–2, FC Dabas – Ceglédi VSE 5–0, ESMTK – Hódmezővásárhelyi FC 0–2, Gerjeni SK – Szekszárdi UFC 0–2, Balassagyarmati VSE – Rákosmente FC 3–0, Makó FC – MTK Budapest II 2–0, Vác FC – Iváncsa KSE 0–1.

Miután az első hat helyen álló csapat egyaránt nyerni tudott, így nem változtak a különbségek közöttük. A DPASE továbbra is öt pont hátrányban van a listavezető Kozármisleny mögött, és kilenccel előzi meg az azokat követő Balassagyarmatot.