Mindkét fél számára hatalmas téttel bírt a találkozó. A veretlenül éllovas zöld-fehérek sikerük esetén megszerezhették volna a finálét érő első két hely valamelyikét. A dunaújvárosiak pedig tudták, csakis a győzelemmel tarthatják életben az erre vonatkozó céljukat.



FTC Telekom – DFVE 6–10 (2–2, 1–3, 1–4, 2–1)

Ferencváros: Neszmély – Pőcze 2, Koopman, Dömsödi, Tóth Csabai, Illés 3, Vályi 1. Csere: Csehó-Kovácsné (kapus), Petik, Máté, Valentin, Kövedi, Kuna. Vezetőedző: Gerendás György.

DFVE: Maczkó – Szilágyi, Gurisatti 2, Horváth 1, Mahieu 1, Szabó, Garda 4. Csere: Mucsy 2, Pál, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 1/7, illetve 1/3.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/2.



A második negyed derekáig nagyjából azt történt, amit várni lehetett, igaz a számunkra kedvező forgatókönyv szerint. Azaz rendre a DFVE vezetett, az FTC meg egyenlített. Viszont jó volt látni, hogy a vendégek védelme remekelt, s Maczkó is több bravúrral jelentkezett. Aztán az említett pont után végre kettővel is el tudtak lépni (3–5), miután a zöld-fehérek nem találtak fogást az újvárosiakon, sokszor a rossz kéz oldali lövéseket erőltették a szélen, eredménytelenül.

Garda Krisztina nagyon büszke a lányokra, a csapat tagjainak szíve és esze a helyén volt Fotó: KRA/FMH

Aztán a harmadik negyedben parádés nyolc percet mutatott be Mihók Attila gárdája. A védekezés magasiskolája és Maczkó teljesítménye arra késztette a hazaiakat, hogy távolról inkább ejtegetésekkel próbálkozzanak, sikertelenül. Ráadásul támadásban is meglódult a szekér, Garda büntetője, Gurisatti bombája már a plusz négyet jelentette, de itt még nem volt vége, jött a szintén remeklő Mucsy, majd Horváth is feliratkozott a gólszerzők közé, így a lelkes újvárosi szurkolók is talán álmukban nem gondolt vezetésnek, 3–9-es előnynek tapsolhattak. Az FTC végül tizenkét (!) perc után talált be a negyed végén. Egyébként a játékvezetés következetesen végig hagyta a kemény játékot, nem szórták a kiállításokat, csak ami tényleg „nagyon” az volt, azt fújták be.

A záró etapban a DFVE jól sáfárkodott az idővel, a támadóidőket végig kijátszották, a Fradi viszont több kockázatot vállalva kicsit közelebb, mínusz háromra tudott zárkózni, de Garda hatalmas gólja végképp lezárta a rangadót két perccel a vége előtt.

A remekbe szabott siker pedig azt jelenti – miután az UVSE hozta a kötelező sikerét –, hogy két fordulóval a vége előtt az Újpest három, a Fradi már csak egy ponttal előzi meg a dunaújvárosiakat. Ráadásul a következő körben a két, előttünk álló csapat egymással találkozik. Azaz Gurisattiéknak saját kezükben van a sorsuk, és a szombaton mutatott játékkal nagyon jó esélyük van, hogy a záró körben az UVSE ellen megszerezzék a döntőt érő helyek valamelyikét.



A derbi egyik főszereplője Garda Krisztina csapatkapitány volt, aki így értékelt:

– Fantasztikusan játszott az együttes védekezésben és támadásban. Nagyon sok labdát sikerült elhozni a center elől, emellett számos alkalommal blokkoltunk. A csapat szíve és az esze is a helyén volt, így funkcionáltunk, nagyon büszke vagyok a lányokra. Hiába húztunk el hat góllal, kemény és harcias küzdelem volt. Roppant boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk, s annak is örülünk, hogy ilyen sok szurkolónk eljött, nincs annál jobb, mint azt hallani a lelátóról: Újváros, Újváros!