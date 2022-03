A pénteki hazai találkozón az első két negyed végéig teljesen egyenrangú partnere volt a DFVE a többek között két amerikai olimpiai bajnokkal felálló görögöknek. Aztán a rivális védekezése, és a kétszeres ötkarikás aranyérmes Johnson kapus teljesítménye megalapozta, hogy nyíljon az olló a szünet után a felek között. Mihók Attila csapata több olyan gólt is kapott, amit nem szokott. Végül a mínusz négyes, 12–8-as vereség több lett, mint amit vártak maguktól.



Mihók Attila vezetőedző arra a felvetésre, miként lehet esélyük a visszavágón, azt mondta, erről nem beszélne semmiképpen, ami persze nem azt jelenti, hogy nyaralni mentek ki Athénba.

– Az első feladat az, hogy nőjünk fel ehhez a találkozóhoz. A támadójátékban találjuk meg azt a hatékonyságot, amivel ezt a védelmet is sakkban tudjuk tartani. Ezen felül a mi védekezésünkkel is sokkal nehezebb helyzetbe kell hozni a görögöket, mert akár a centerakciókkal, akár a szélső gólokkal nagyon könnyű találatokat engedtünk nekik, ami kiélezett helyzetekben egyáltalán nem volt ránk jellemző az elmúlt időszakban. Természetesen az Ethnikosz tett azért, hogy a hátsó alakzatunk gyengélkedjen, de nekünk többet kell tenni. S egyszerűen kevés gólon kell tartani ezt a csapatot. Aztán a hátrány ledolgozása helyett egyelőre abban gondolkodom, hogy szorongassuk meg őket, és nyerjünk Athénban. Ez a dolgunk, ezért vagyunk sportcsapat. Csodák vannak, és ha ez olyan eredménnyel sikerül, akkor majd örülünk. Most az volt a feladat, hogy összerakjuk magunkat a Pireusz ellen, és egy tisztességes ki-ki mérkőzést vívjunk velük – mondta.

A hátrányuk ellenére Gurisatti Grétáék nem akarják olcsón adni a „bőrüket” Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A DFVE szakvezetője arra a kérdése, meglepte-e őket az Ethnikosz valamivel Dunaújvárosban, azt válaszolta, talán azzal, hogy a kiegészítő embereik több gólt szereztek, mint amire számítottak.

– Nem azért tettek így, mert jó napjuk volt. Például lőttek fórból egyet a rövidre, ami teljesen nyilvánvaló, s ahelyett, hogy azt összeszedjük és fordulunk belőle, helyette „be­gurul” a labda a kapunkba. Nálunk nem volt olyan sok, de a konkrét helyzeteinkben is megnehezítette a dolgunkat Johnson a kapuban. Azaz még a ziccereket is nehéz volt értékesíteni, amivel szemben több olyan találatot is kaptunk, ami nem kidolgozott akció után született. Ez így nem megy, ennek a következménye a vereség, és ezt kellett helyretenni. Nekünk nem lehet könnyű gólt lőni, de pénteken kaptunk vagy hatot – tette hozzá.

A csapat szombaton pihent, utána volt három edzéslehetőségük, amelyeken elsősorban videóztak, megnézték, miből kapták a gólokat, és miért nem kerültek az emberelőnyök során helyzetbe, továbbá centerből miért kaptak akciógólt.

– Olyan óriási dolgok nem történtek, meg kellett nézni ezeket az eseményeket, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amikből az elkerülhető találatokat kapjuk. Az a cél, hogy a görögök dolgozzanak meg a lehetőségeikért, izzadjanak meg alaposan és ha úgy alakul, az olimpiai bajnokok döntsék el a találkozót, de ne azok a játékosok, amilyen szintűek nekünk is vannak – magyarázta Mihók Attila.



Az Ethnikosz legutóbb 2010-ben nyerte meg a LEN-kupát, a dunaújvárosiak pedig 2018-ban hódították el ezt a trófeát a „nagy” Pireusz, az Olympia­kosz ellen. Ugyanebben az évben az európai szuperkupát is megnyerték az orosz Kirishivel szemben a lányok. 2021-ben pedig ezüstérmet szereztek az Euroligában. Ezen eredmények is kisebb és nagyobb csodának feleltek meg, hátha maradt még belőle szerdára is.