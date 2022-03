DAC – Tungsram SE 27–29 (14–18)

DAC: Pap, Imre, Pilka (kapusok), Bereck 2, Borsos M. 4, Bangó 3, Borsos R. 8 (2), Jovics 2, Király, Domak, Márfi 5 (1), Takács 2 (1), Szláma, Vajai 1, Bartha.

Pilka Benjamin több remek védéssel jelentkezett Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Komoly erőpróba várt a hazai csapatra, hiszen a vendégek, akik megnyerték az előző szezont is, a szeptemberi nyitókörben kaptak ki a PEAC-tól, azóta zsinórban tizenkétszer nyertek.

A vendégek esélyeshez méltón kezdtek, a félidő derekán már néggyel vezettek. Azonban a DAC nem adta fel, a 21. percre Márfi hetesével már csak egy volt a hátrányuk, 12–13, a hajrá azonban a Tungsramé lett. A második félidőben eleinte tartotta is négy-ötgólos előnyét a Kanizsa, aztán a 40. perctől az újvárosiak nagy rohamot indítottak. Pilka védései mellett Márfi és Vajai is eredményes volt. Aztán igaz, hogy ziccert és hetest is rontott a hazai alakulat, de a Tungsram továbbra is gólképtelen maradt. Csermák Gábor időkérését követően aztán a támadójáték is tovább javult, egy 4–1-es rohammal egyre zárkózott a DAC. Sőt, az 55. percben Borsos Roland egyenlített. A végjáték azonban a Tungsramé lett, kihasználva Borsos Roland kiállítását. A DAC óriásit küzdött, nem sok kellett neki a bravúrhoz.