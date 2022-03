Egy akár jól kihasználható pihenő időszak után újból pályára lépnek a csapatok a futsal NB II. nyugati csoportjában. Az alsóház első fordulójában a Dunaújváros csapata az élen álló Sárvárral mérkőzik meg idegenben hétfőn este nyolc órától.

Folytatódik a bajnokság, vagy megkezdődik a rájátszás, vajon melyik a helyes megközelítés? Majd az eredmények megmutatják, hogy a kiesés réme által fenyegetettek új lapot nyitnak, és keményen beleállnak a bent maradásért vívott küzdelembe, vagy maradnak az alapszakaszban bemutatott eredményességüknél.

Az első meccsen máris nagy meglepetés: a BAK legyőzte a Nagykanizsát

Szinte hihetetlen, de figyelmeztető volt a nyitó mérkőzés, a BAK – Nagykanizsai Futsal Club 10–6-ra végződő összecsapáson az eredményt látva a Budapesti Atlétikai Klub csapata elég határozottan nyilatkozott a riválisai számára a céljait illetően, úgy, hogy ezúttal az eddig lőtt góljainak a harmadát rámolták az ellenfél kapujába. Ez az a csapat, amely a szponzora szezon eleji távozásával annyira meg­gyengült, hogy becsületére legyen mondva mindössze egy pontot szerezve, de végigjátszotta a bajnokság eddigi szakaszát.

Ezért aztán nem meglepő, hogy az eddigi szériában oda-vissza a Nagykanizsa nyerte a kettejük csatáját. A folytatásban nyilván határozott választ kapunk az ezzel kapcsolatban is fölmerülő kérdésekre. Elvileg, akár hasonló meglepetésekkel is szolgálhatnak a csapatok a rájuk váró fordulókban. Éppen ezért szinte képtelen feladat az esélylatolgatás, s nem csak a nyitó mérkőzés meglepetése miatt.

Itt van például a dunaújvárosiak ma esti ellenfele, a Sárvár Futsal. A korábbi nyilatkozata szerint nem célozták meg az első osztályba való feljutást, de az alsóházban való kényszeres landolást sem. Az eredményességet tekintve nagy harcban állt az időnként NB I-es játékosokkal begyorsított Haladás fakóval, de az alapszakasz végére, a pontazonosság mellett csupán hat gól különbség döntött a nagyobb nevűek javára. Most aztán kapaszkodnia kell, hogy a legnagyobb bajt elkerülje.

És a Dunaújváros Futsal? Talán neki volt a legnagyobb szüksége az elmúlt hetek bajnoki csendjére. A szomorú sorsú BAK-ot levéve az összevetésből, a legkevesebb gólt (hatvanötöt) lőtte és a legtöbbet (százat!) kapta. Az utolsó öt mérkőzését zsinórban elveszítette. A játékosai képességeit nemegyszer méltattuk már. A csapat többször is bemutatta, ha a csillagok állása megfelelő, akár NB I-es teljesítményekre is képesek. Bízzunk a jó eredményt hozó folytatásban.



Így áll a csoport - A Sárvár Futsal csak gólkülönbséggel maradt le a felsőházból, és hét hozott pontjával az alsóház élén áll. A Nagykanizsai FC 5 hozott ponttal és az említett csúfos eredménnyel a második. Majd az egy ponttal érkező és a nyitányon győzedelmeskedő BAK szerepel néggyel. Szintén négy hozott ponttal kezd a PTE PEAC, a Szigetszentmiklós pedig hárommal az ötödik helyen. A sereghajtó BAK sikere után a Dunaújváros Futsal került a hatodik helyre, Facskó József csapata két hozott ponttal kezd.