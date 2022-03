A klub két jelentős versenyen is túl van. Még február végén rendezték meg Egerben a XI. CMAS uszo­nyos­úszó világkupa-sorozat felnőtt és junior korcsoport aktuális fordulóját. Ezen 21 ország 69 csapatából 366 versenyző állt rajthoz.

– A hat búvársulis versenyző a junior (2005–2006) korcsoportba volt nevezve, de Tamás Dávid kivételével mindegyikük fiatalabb, ifjúsági (2007–2008) korcsoportos: Aszlajov Attila, Gurisatti Róbert, Kövesdi Csenge, Németh Nóra, Szabó Flóra (IVSE Iváncsa). Uszonyos gyors, uszonyos felszín és búvár­úszás versenyszámokban versenyeztek. Mindenki megúszta a legjobb idejét. Az „idősebb” korcsoportban, a nemzetközi mezőnyben minden versenyszámban az első tizenöt helyezett között ott voltak. Azért megjegyzendő, átlagosan 50-60 induló volt versenyszámonként. Hatalmas siker, hogy két bronzérem is született: junior egyéniben Tamás Dávid 3. lett 100 méter búváron. A Szabó Flóra, Gurisatti Róbert, Tamás Dávid, Kövesdi Csenge négyes a 4x100 m-es uszonyos gyorsváltóban szintén bronzérmes lett. A helyezésekért kapott pontokat összesítve a Búvársuli csapata a hatvankilenc csapat közül a tizenhatodik helyen végzett! A korosztályos váltás és a felszerelések változása mellett többen az edzői várakozáson felül teljesítettek, s mindenki megúszta a legjobbját – emelte ki Gurisatti Róbert edző.

A Bácsvíz Kupán is kiválóan szerepeltek a dunaújvárosi egyesület növendékei Fotó: Búvársuli SE

A világkupa fordulója után hazai vizeken is remekelt a csapat. A Bács­víz Kupán – ami egyben az első itthoni nem nemzetközi rendezvény volt – húsz versenyzővel indultak. Itt szintén meglepetéseredmények születtek, a csapatversenyben negyedik lett a Búvársuli, de olyan időket úsztak, hogy az éremtáblázaton ez második helyet ért.

– Tehát kevés versenyzővel annyi dobogós helyet szereztünk, hogy másodikak lettünk. A Debrecen 149 rajttal szerzett 48 érmet. Mi 76 rajttal 37-et gyűjtöttünk. A Kecskemét 128 rajttal és 28 éremmel a harmadik. Az arányokból jól látszik a teljesítményünk. Összesen 13 arany-, 13 ezüst- és 11 bronzérmünk lett. Ez után nyolchetes felkészülés kezdődött, ennek részeként két versenyen tervezzük a részvételt – mondta.

Gurisatti Róbert egy örömhírt is megosztott. Március 22-én a víz világnapján a Búvársuli SE egy februárban nyílt új dunaújvárosi egészségügyi intézmény, a Béke téren található Duna Plazma kedvezményezettje lesz. Kedden, azaz ma minden vérplazmaadás – ebből életmentő gyógyszerek készülnek, és szintetikusan nem lehet előállítani – után ezer forintos támogatást kapnak. – Nagyon köszönjük előre is, az összeget az edzőtáborozásra fordítjuk majd – tette hozzá.