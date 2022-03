Az egyiptomi viadal zárónapján is volt magyar érdekeltség a szerenkénti finálékban. Gerendán a DKSE kétszeres olimpikonja, Kovács Zsófia a selejtezőből másodikként kvalifikált. A kétszeres Európa-bajnok csaknem fél pontot javított pénteki teljesítményén, 13.133-ra értékelték a bírók gyakorlatát, ez pedig a második helyhez volt elegendő.

Kovács Zsófia:

Nagyon örülök a második helyezésemnek, mert azt érzem, sikerült egy jó gyakorlatot bemutatnom, igaz, a leugrás könnyített volt. Az is nagy boldogság, hogy pontszámban is sikerült javítanom a selejtezőhöz képest. Elégedett vagyok a gerendán nyújtott teljesítményemmel.

A csapattal Eb-bronzérmes Böczögő Dorina is kiemelkedett: a selejtezőből negyedikként továbbjutva javított amúgy is erős gyakorlatán. Az MTK-Budapest kiválósága három tizeddel jobb eredményt ért el, mint tette azt a pénteki versenynapon, így nem talált legyőzőre, és 12.733 ponttal megnyerte a talaj fináléját.

Böczögő Dorina: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyerni, ráadásul egy pontos, szép gyakorlattal. Utolsónak szólítottak, így külön jó érzés volt, mikor kiírták, hogy első lettem. Bakuban szeretnék erősíteni a gyakorlaton, remélem, hogy ez sikerül majd.

Ezzel a tornászok kairói versenye véget ért. Legközelebb két hét múlva Bakuban folytatódik a Vk-sorozat.