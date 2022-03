Nehéz lesz az ellenfél? Az elmondásuk szerint egy jó kis baráti társaság, tagjai élvezik ezt a játékot, és már régen felkészültek arra, hogy biztonságos pozícióból várják a rájátszás rajtját. Ami dicséri őket: az a nyugati csoportban egyedülálló, az utóbbi öt mérkőzésen szállított győzelmi sorozat. A Tihany FC tehát legfontosabb célját elérte, a hihetetlenül kiegyensúlyozott mezőnyben a gólkülönbsége szorította le a tabella hatodik helyére, a vele azonos pontszámot produkáló Magyar Futsal Akadémia és a Haladás mögé.

Ne legyenek kétségeink, a ma este megszerezhető újabb három ponttal a riválisaikkal együtt, némi szerencsével (a REAC botlásával) akár a dobogóra kerülés is sikerülhet neki, ezért aztán egy sikerre éhes házigazda várja a megtépázott önbizalommal érkező újvárosi fiúkat.

Egy sikerre éhes Tihany várja a megtépázott önbizalmú dunaújvárosiakat

A Dunaújváros Futsal helyzete nem csak az utóbbi öt mérkőzésen talált egy pontja miatt, hanem a hozzá vezető út miatt lett tanulságos. Lehetséges, hogy a 2020 novembere óta tartó szörnyű sorozat föl­emésztette a lelki tartalékaikat. Az, hogy abban a szakaszban csupán egy győzelmet könyvelhettek el, már történelem, de az akkor elszenvedett sebek az azóta látottak szerint máig sem gyógyultak be.

Pedig a másodosztályban már egy, ott rangosnak számító társaság: Cseresnyés, Csányi, Bartha, Szabó K., Németh T., valamint azt utóbb hozzájuk csatlakozó Béni Zoltán, a riválisok által is jegyzett fiatalokkal, a Bán, Perjési, Váradi, Dobrovitz kvartettel kiegészülve, a leggyengébb esetben is dobogóesélyesként lett elkönyvelve. Az egy csapatra való új és tehetséges játékossal kiegészülve most már mennie kell a dolognak!

Hitet és önbizalmat! Ezt a két, az élet minden területén nélkülözhetetlen dolgot kell elővenniük. Nem valami elérhetetlen képességek használatát várják tőlük a híveik, hanem olyasmit, ami bennük szunnyad. Láttuk már a példáját annak, hogy azzal telve, szép eredményeket értek el. Mostantól minden eddiginél nagyobb szükségük lesz rá a tisztességes szezonzárás érdekében.

