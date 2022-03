Az ellenfélnek is életbevágó lehet a siker, az biztos, nem engednek egy percre sem

A bajnokság hajrája felé közeledve, annak kiemelt szakaszához érkezett a DKKA együttese, a finis első állomása lesz a szombati találkozó a mögöttünk álló Érddel szemben.

Ezen a meccsen csak a győzelem lehet a lányok célja, miután következnek majd a további kiemelt mérkőzések az újabb közvetlen riválisok, azaz az MTK Budapest és az Alba Fehérvár ellen. Ezt a sorozatot alapozhatják meg a lányok egy mai sikerrel, ami a két fél őszi, idegenbeli találkozóján már sikerült, akkor 29–26-ra nyert a DKKA, igaz, szoros, kiélezett találkozón. Ezúttal a hazai pálya és a lelkes közönség is a Kohász mellett lesz, ami remélhetőleg hozzájárulhat az izgalommentes győzelemhez.

Persze, ehhez az Érdnek is lesz egy-két szava, ugyanis azt a csapatot azért még reálisan fenyegetheti a kiesés réme. A csapatok egyébként épp a két nagyágyúval találkoztak legutóbb, az érdiek a 23. fordulóból előrehozott mérkőzésen 42–18-ra kaptak ki szerdán a Győrtől. A DKKA pedig a Fraditól 39–24-re, azonban ott negyven percig derekasan helytállt Vágó Attila együttese. A vendégek eddigi eredménylistáját átnézve az is látszik, hogy a középmezőny együtteseivel rendre szoros találkozókat vívtak akkor is, amikor kikaptak, sőt, az élmezőnyhöz tartozó Vác is csak három találattal tudott nyerni ellenük.

A dunaújvárosiak házi góllövőlistáját továbbra is Bulath Anita vezeti 97 találattal, amivel az előkelő hatodik helyen áll az összetettben. Viszont nem sokkal van lemaradva tőle az Érd legeredményesebbje, Kopecz Barbara, aki 92 találatnál jár jelenleg. Azaz az ő semlegesítése is fontos lesz a szombati összecsapáson. A keretet illetően érdekesség, hogy Takács Cecília éppen a Kohásztól érkezett kölcsönbe Érdre a szezon végéig, miután felépült súlyos sérüléséből.

A játékhét eddigi eredményei a 19. fordulóban DVSC – Ferencváros 23–29. A további mérkőzések: Alba Fehérvár – MTK Budapest, Vasas – Vác, Győr – Budaörs, Kisvárda – Szombathely, Siófok – Mosonmagyaróvár.



A bajnokság állása