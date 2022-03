A világkupa-szériagyőztes Bácskay Csenge nem szakította meg jó sorozatát, és 12,416 pontjával hatodikként került a döntőbe. Ugyanezen a szeren a másik magyar induló, Schermann Bianka első számú tartalék volt. A másik szer a fele­más korlát volt. Trenka János edző helyszíni beszámolója szerint Bácskay Csenge egy leépített gyakorlatot mutatott be (10,100), Kovács Zsófi azonban többször is hibázott – bár betegség miatt az utóbbi időszakban amúgy sem volt százszázalékos –, így végül 10,700 ponttal fejezte be a versenyt.

A selejtezők második napján a hölgyek gerendán és talajon mutatták be gyakorlataikat, mindkét szeren két-két magyar indulóval. Előbbi szeren a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia remekelt: a DKSE kiválósága másodikként (12.766) került a legjobbak közé. Ugyanezen a szeren a kétszeres olimpikon Böczögő Dorina kétszer is rontott, így 10.100 egységgel fejezte be a gerendát. Következett a talaj, ahol azonban javított az MTK-Budapest tornásza. Botyánszki Mariann a helyszínen tartózkodó edző beszámolója szerint szépen kezdett, az első sorában érkezéskor kilépett, túlforgatta kicsit az elemet, a másik három sora is rendben volt, viszonylag pontos étkezésekkel, így végül 12.466 pontot kapott gyakorlatára, amivel negyedikként került a fináléba. Schermann Bianka 10.300 egységgel zárt a szeren.

Kovács Zsófia: A gerendának örülök, hogy sikerült. Nem volt a legjobb gyakorlatom, de így is összejött. Igazából nehezen indult a verseny előtte betegeskedtem, így kicsit nehéz volt a felkészülés. A cél a sikeres gyakorlat bemutatása volt. A korlátom sajnos nem sikerült.