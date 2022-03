Lili a DKSE Torna Szakosztályában sportol. Edzője Trenka János. Az elmúlt napokban nagy megtiszteltetés érte a fiatal tornászt és a Vasvári Pál Általános Iskolát. Mint arról korábban már beszámoltunk, a Sportiskolák Országos Szövetsége által rendezett díjátadó ünnepségen a „Magyarország legjobb sportiskolája 2021-ben, köznevelési típusú általános iskolák kategória 3.” helyezését vehette át az iskola. Nagyon örülünk, és gratulálunk ehhez a sikerhez! Lili ugyanezen a gálán - közel 60.000 tanuló közül - a legmagasabb elismerésben részesült. „Magyarország legeredményesebb sportiskolai sportolója 2021-ben, általános iskolai kategória I.” helyezést érte el. Ez bizony kiemelkedő teljesítmény.

Lili a legmagasabb elismerésben részesült

Czifra Bettina Lili, Lőrincz Tamás és Kaszás-Tóth Eszter



Mindezen információk, valamint Lili eddigi eredményei tudatában ültünk le a szerkesztőségben, hogy egy interjú keretében megismerhessük jobban a tehetséges tornászlányt. Lili szerényen, de együttműködően válaszolt a feltett kérdéseimre úgy, hogy a mosoly egy pillanatra sem hervadt le az arcáról!



- Mikor kezdtél el sportolni?

- A tornával viszonylag későn, 9 évesen ismerkedtem meg. Akkor még Budapesten laktunk. Anyukám egy nyári táborba íratott a Postás Sport Egyesületbe. Ott szerettem bele ebbe a gyönyörű sportba. A szerelem azóta is tart.



Rendkívül befogadó, támogató volt mindenki

- Budapesten kezdted a tornát, most azonban a DKSE versenyzője vagy. Mesélnél nekünk az eddigi sport életutadról?

- Dunaújváros már régóta a családi életünk része. Apukám már több, mint tíz éve dolgozik a Dunaújvárosi Egyetemen. Én is sokszor voltam látogatóban a városban. Több, mint három éve költöztünk ide. Az egész család, mind a négyen (Anyukám, Apukám a Bátyám és én) már teljesen átvettük a város ritmusát. Mostanra már „dunaújvárosiként” éljük az életünket. Bátyám a Széchenyi Gimnázium végzős tanulója.



- Milyen volt a költözés, hogyan sikerült a beilleszkedésed?

- Emlékszem, az iskolaváltás rendkívül rugalmas volt. Az első beszélgetésünk után az edzőm (Trenka János) egyetlen telefonnal elintézte az iskolaváltás nehézségeit. Körülbelül egy óra kellett az iskolai osztályfőnököm, iskolatársaim megismeréséhez. Rendkívül befogadó, támogató volt mindenki. A családommal együtt csodálkozva, jó kedvvel éltük meg ezeket a napokat.

2021.09.15. Junior tornász versenyző Dunaújváros tornacsarnok Fotón: Czifra Lili és Makai Lilla Fotós: Szabóné Zsedrovits ENikő SzZsE Dunújvárosi Hírlap DH

Forrás: Zsedrovits Eniko

- Hogy fogadtak az edzőtársaid, az edzőid?

- Már a kezdetek kezdetén nagyon befogadóak voltak. Persze a beilleszkedés során voltak apróbb konfliktusaim, de ezek mostanra már barátságokká, együttműködő, támogató kapcsolatokká alakultak.

Először még Török Dániel és Badics Réka irányítása mellett edzettem, de hamar Trenka János lett az edzőm. Jelenleg igen elismert, és sikeres csapat tagjaként igyekszem megállni a helyem. Nagyon örülök, hogy olyan edzőtársaim vannak, mint Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Makai Lilla és Mayer Gréta. Azt hiszem ez a közeg, a csapattársaim torna tudása, az edzőm gondoskodó pillantása, és szakmai irányítása mind-mind lehetőséget ad a sikeres fejlődésre.



- Milyen érzés egy olimpiai tornásszal nap mint nap együtt edzeni?

- Zsófi a legtöbb hazai tornász példaképe. Én is nagyon felnézek rá. Nagyon szépen tornázik, és valóban elhivatott a sportban. Különleges elemei vannak. Igazán megérdemli, hogy sikeres tornász legyen!



- Milyen eredménnyel büszkélkedhetsz?

- Ahogy a múlt évben is, az idén is az ifjúsági korosztályban fogok versenyezni. Tavaly már szerencsére lehetett rendezvényeket tartani, így jó pár versenyen volt lehetőségem indulni. A hazai megmérettetéseken általában az első három hely valamelyikén végeztem. 2021-ben az országos bajnokságon egyéni összetettben holtversenyben első helyezett, a szerenkénti döntőben korláton első, talajon második lettem. A nemzetközi mezőnyben két versenyen indultam. Az egyik a Szlovákiában megrendezett GYM Festival, ahonnan négy érmet hoztam haza. Talajon első, gerendán második, míg korláton harmadik lettem. Az egyéni összetett versenyben a második helyet szereztem meg. A másik nemzetközi rendezvény az Olimpiai Reménységek Versenye volt, melyen egyéni összetett eredményem alapján a bronzérmet akasztották a nyakamba. Csapateredményeinkben nagyon sikeresek voltunk. Szinte minden versenyen az első helyen végeztünk tavaly. Bízom benne, hogy ugyanezzel a lendülettel folytathatom, folytathatjuk az idei évet is!



- Ha jól tudom, a tornában négy szer van. Melyik a kedvenc szered?

- Nincsen kifejezett kedvenc szerem. Ha egyet mindenképpen meg kellene neveznem, akkor talán a korlátot mondanám. De mindegyiket szeretem.

- Milyen terveid vannak a tornával?

- Nagyon szeretem ezt a sportot. Örömmel jövök edzésre, és úgy érzem, még sokat fejlődhetek.

Igyekszem magamból a lehető legjobbat kihozni, mert szeretnék minél sikeresebb lenni a nemzetközi versenyeken is.

- Elmesélnéd nekünk egy napodat? Hogyan él egy sikeres tornász a mindennapokban?

- A torna igen sok időt vesz el egy napból. A szinten tartáshoz, fejlődéshez nagyon fegyelmezetten, napi beosztás szerint kell élnem. Minden nap 5.50-kor szólal meg az ébresztő órám. Már megszoktam. A napi első edzésem hét órakor kezdődik. Természetesen ekkorra már átöltözve kell a csarnokban lennem. Az edzés fél tízkor ér véget. Ezután tíz órára megyek át a Vasvári iskolába. Egyéni tanrendes beosztásban tanulok. Ebben is nagyon támogató az iskola. Három órakor kezdődik a délutáni edzés. Előtte megebédelek. Este hat órakor indulok haza. Ezt követően tudok minden mást csinálni, ami egy „normál” nap része. Vacsora után még tanulok mielőtt lefekszem. Nem túl sok szabadidőm marad esténként, mert másnap korán kell kelnem.



- Egy utolsó kérdés. Hogy érzed magad Dunaújvárosban?

- Nagyon szeretek itt lakni. Élvezem, hogy minden közel van. A tornán kívül az újdonsült barátaim, osztálytársaim is Dunaújvároshoz kötnek már. Persze azért a budapestieket sem felejtettem el. Életvitel szempontjából könnyebb egy kisebb városban lakni, ahol pár perc alatt odaérek mindenhová. De gyakran utazunk fel Budapestre a nagyszüleimhez és a rokonaimhoz, így nem szakadtam el teljesen a fővárostól sem.



- Remélem, hogy sűrűn beszámolhatunk még a tornában elért eredményeidről! Köszönöm az interjút! Maradj mindig ilyen élettel teli, mosolygós tornász!

Kapcsolódó cikkünk:

https://www.duol.hu/helyi-eletstilus/2022/03/unnepelyes-galamusort-rendeztek-az-orszag-legjobbjainak