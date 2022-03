Jávorics Gábor az U16-os együttest irányítja.

– Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a szezon előtt hárman Székesfehérvárra, tízen Érdre távoztak, alaposan meggyengültünk. A helyünkön vagyunk, próbáljuk kihozni magunkból a maximumot. Ami mindenképpen pozitívum, hogy a játékosok jégkoronghoz való hozzáállása összességében jó.

Jávorics Gábor, az U16-os csapat edzője Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A DAB hokisai az U16-osok között a 21–25. helyért mérkőz­nek a rájátszásban. A dunaújvárosiak eddig mind a három mérkőzésüket megnyerték, így jó esélyük van arra, hogy a huszonegyedik helyet megszerzik a harmincegy csapatos mezőnyben.

Az U14-esek Borbás Gergely irányításával fejezik be a szezont. Ő előtte a juniorcsapatnál volt, de a szezon hajrájára az U14-esekhez került.

Az U14-esek célja a tizenharmadik hely megszerzése Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Az alapszakaszt nem a saját szintünkön játszottuk. A legjobbjaink eligazoltak. Nem volt selejtező, a tavalyi év alapján határozták meg az erősségi csoportokat. Az tény, hogy amikor átvettem a csapatot, egy meccset sem nyertek a fiúk. Most a tizenharmadik helyért játszunk, és az a célunk, hogy ezt a helyezést elérjük. Van három sorunk, igaz, nagy a tudáskülönbség közöttük, de vannak játékosok, akik szép jövő elé nézhetnek. Most azonban még nem lehet tudni, kiből mi lesz.



